"Es la mejor noticia que me han dado": Marino Hinestroza sobre dónde jugará en 2025

Los hinchas de Atlético Nacional han recibido una excelente noticia: Marino Hinestroza continuaría vistiendo la camiseta del equipo paisa en 2025.

El habilidoso delantero, quien es clave en el esquema del club, confirmó que seguiría siendo parte del plantel tras resolver las negociaciones con Columbus Crew, el equipo de la MLS que posee sus derechos deportivos.

En entrevista con el medio Pulzo (en la gala de Acolfutpro), Hinestroza expresó su alegría por esta decisión: “La verdad, me acaban de llamar y pues gracias a Dios fue la mejor noticia hasta ahorita. Es la mejor noticia que me han dado de Nacional este año. No les puedo dar más detalles, pero hasta ahí está bien”.

Un acuerdo clave para Atlético Nacional

El delantero había generado incertidumbre en la pretemporada al no poder unirse al equipo debido a la decisión de Columbus Crew de ejercer la opción de repesca en su contrato. Sin embargo, tras intensas negociaciones, ya se habría llegado a un acuerdo para su futuro.

Hinestroza, quien en 2024 disputó 28 partidos, anotó 4 goles y registró 2 asistencias, se convirtió en una pieza desequilibrante para Atlético Nacional, ganándose el cariño de la afición.

¿Cuándo se presentaría Marino Hinestroza a Atlético Nacional?

Aunque el jugador ha manifestado públicamente su deseo de quedarse en el equipo verde, el club dueño de sus derechos busca eventualmente venderlo, aprovechando su buen momento en el fútbol colombiano.

De ser así, Marino debería presentarse en las próximas horas a la pretemporada de Atlético Nacional y estar en la presentación de la nómina el próximo miércoles 22 de enero en el Atanasio Girardot.

En cuanto a fichajes se refiere, Atlético Nacional ha anunciado las llegadas de Billy Arce, Fáber Gil y Matheus Uribe, a la espera de la llegada de Camilo Cándido.