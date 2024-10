“Algunos jugadores toman viagra para jugar en El Alto”: Mario Yepes

La selección Colombia se prepara arduamente para el juego de este jueves 10 de octubre frente a Bolivia, a más de 4.000 metros de altura en El Alto, donde las condiciones físicas de los jugadores se complican y la leyenda del seleccionado colombiano Mario Alberto Yepes habló en la previa de este duelo acerca de los entrenamientos y la manera en que se debe encarar un partido en esta zona del mundo.

La Selección Colombia quiere continuar su buen camino en las Eliminatorias Sudamericanas al mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, esta vez en El Alto. Actualmente la tricolor es segunda en la tabla con 16 puntos a tan solo dos unidades del líder, la selección de Argentina.

Este jueves 10 de octubre, Colombia enfrentará a Bolivia en el desafiante Estadio Municipal de El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este encuentro promete ser una prueba de resistencia tanto física como mental para la selección colombiana, dada la complejidad que presenta la altitud de este escenario.

La altura: un obstáculo clave

El estadio de El Alto es conocido por ser uno de los terrenos de juego más difíciles del mundo debido a su altitud extrema. En este, la falta de oxígeno puede afectar considerablemente el rendimiento de los jugadores, lo que impacta su capacidad pulmonar, aumenta la fatiga y reduce su capacidad de recuperación.

En el programa ‘Leyendas de la Copa’, de Betsson, Mario Alberto Yepes, excapitán de la selección Colombia, recordó junto a leyendas suramericanas como el Ñol Solano y Paolo Guerrero (Perú); Iván Zamorano (Chile) y Zé Roberto (Brasil) lo difícil que es jugar en Bolivia. “Yo he escuchado que para jugar allá algunos jugadores toman viagra. A mí no me tocó eso”, afirmó Yepes.

Cuando Zé Roberto le preguntó por qué serviría tomar ese y medicamento, el Capitán Eterno de la tricolor explicó que es un vasodilatador, por lo que ayudaría a la sangre a fluir más fácil.

Además de la locación, Yepes comentó que los horarios en Bolivia también juegan un papel fundamental puesto que puede llegar a hacer mucho calor. Lo cual, sumado a la altura, hace más difícil para el jugador responder en la cancha.

Los partidos entre Colombia y Bolivia en suelo boliviano suelen ser complicados. Aunque Colombia se encuentra actualmente en los primeros puestos de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en el último enfrentamiento en La Paz en 2021, el marcador fue un empate 1-1. Bolivia, a lo largo de las eliminatorias, ha demostrado ser un rival difícil en casa, logrando victorias sorprendentes como a Argentina en 2021 y la más reciente goleada de 4-0 a Venezuela.

