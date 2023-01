¿Detrás del amor? Matías Mier se fue al Medio Oriente, donde Melissa Martínez estaba de vacaciones

Para nadie es un secreto que una de las separaciones más sonadas en Colombia en el 2022 fue la de Melissa Martínez y Matías Mier, quienes dieron por terminada su relación hace algunos meses, luego de que se comenzara a sospechar de una supuesta infidelidad del exjugador de Independiente Santa Fe.

Tras varios rumores y especulaciones, el exjugador del cuadro cardenal dio a conocer por medio de sus redes sociales que su relación con la presentadora y periodista deportiva llegaba a su final, dejando duda entre todos los seguidores, pues en la publicación no confirmaba la razón por la que su matrimonio culminaba.

Sin embargo, a pesar de la confirmación de su separación, los cibernautas siguen especulando sobre diferentes aspectos alrededor de la situación sentimental del futbolista y la presentadora, ya que aseguran que todavía hay un vínculo entre ellos, el cual podría terminar en una posible reconciliación de las celebridades en el 2023.

La última pista que los seguidores dieron a conocer fue la ‘coincidencia’ que se vivieron en los últimos días, teniendo en cuenta que Melissa Martínez estuvo en vacaciones en el Medio Oriente y se devolvió el día que Matías Mier hizo escala en esta parte del mundo, para luego llegar al país donde jugará durante las próximas temporadas.

Aunque no se confirma que hubo un encuentro presencial, los seguidores afirmaron que esto podría ser una señal de que el futbolista estaría intentando recuperar a la presentadora, a quien se le ha visto viajando constantemente tras su separación y se ha dejado ver muy feliz por medio de sus redes sociales. ¿Volverán?

Lo cierto es que, hasta el momento, Matías Mier será nuevo jugador de un club de Indonesia, tratando de olvidar lo vivido en los últimos meses en Colombia, ya que su vida personal brilló más que su rendimiento deportivo con Independiente Santa Fe.

Matías Mier se despide de Colombia

Luego de jugar en el fútbol colombiano con La Equidad, Independiente Medellín y Santa Fe, el zurdo volante uruguayo continuará su carrera en el balompié de Indonesia, motivo por el cual, por medio de sus redes sociales, le dedicó unas conmovedoras palabras a Colombia, país donde estuvo en el 2017.

“Hoy me voy feliz del país que me acogió desde el primer día en que llegué, del lugar donde conocí miles de personas, donde viví momentos inolvidables y aprendí demasiado. Me voy de mi segunda casa Colombia. Solo queda decir GRACIAS. Este no es un adiós, es un hasta pronto porque me voy a cumplir mis sueños, pero volveré con la gente que amo”, aseguró el jugador por medio de sus redes sociales.