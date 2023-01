¿A pasar la tusa? Matías Mier reveló que se va de Colombia para cumplir sus sueños

Si bien Matías Mier no tuvo un 2022 destacado en lo futbolístico, su nombre fue tendencia sobre todo en el segundo semestre por cuenta de su mediática separación de Melissa Martínez.

El uruguayo arribó a inicio de año a Independiente Santa Fe luego de una breve experiencia en Central Córdoba en Argentina. A pesar de haber sido titular en la mayoría de los encuentros, Mier no logró un rendimiento regular y su recorrido en el 'cardenal' será recordado por algunos chispazos de su calidad.

El volante de 32 años fue nuevamente noticia a finales de diciembre luego de conocerse de la decisión de Santa Fe de no renovarle el contrato para este 2023, por lo que el futuro del jugador quedó en el limbo.

Matías Mier se va de Colombia

Según pudo conocer NoticiasRCN.com en ese momento, Mier tuvo interés formal por parte de dos clubes del fútbol colombiano que al parecer no llegó a buen puerto, pues el uruguayo comunicó este domingo que dejará el país para perseguir sus sueños. ¿A qué se referirá?

"Hoy me voy feliz del país que me acogió desde el primer día en que llegué, del lugar donde conocí miles de personas, donde viví momentos inolvidables y aprendí demasiado. Me voy de mi segunda casa Colombia. Solo queda decir GRACIAS. Este no es un adiós, es un hasta pronto porque me voy a cumplir mis sueños pero volveré con la gente que amo", escribió en su cuenta de Instagram.

Matías Mier convulsionó las redes sociales a partir de octubre luego de dar a conocer su separación con la reconocida periodista deportiva Melissa Martínez sin dar explicaciones. Más adelante, la situación tomó aún más relevancia luego de filtrarse que el futbolista le habría sido infiel a su expareja y que incluso estaba iniciando un noviazgo luego de ponerle fin a su matrimonio.

Por ahora es incierto el futuro del jugador uruguayo, pero tal vez habría tomado la decisión con el objetivo de alejarse de las polémicas que lo rodean por esa situación personal y retomar un buen nivel competitivo en otra liga.