No fue Shakira: la colombiana que brilló en la presentación de Messi en Inter Miami

Pasará tiempo para que se hable más de la trascendencia en e fútbol de lo que se vivió en Miami este domingo. Finalmente, Lionel Messi fue presentado como nuevo jugador del Inter Miami en un evento histórico para la MLS de contar con el mejor jugador del mundo en la actualidad. Un fichaje que cae como un golpe de opinión para el crecimiento exponencial que viene teniendo la liga desde hace unos años.

Las miradas claro que estaban totalmente puestas en el astro argentino y, en un segundo escalón, Sergio Busquets, que también fue presentado como fichaje estelar del equipo de David Beckham. Sin embargo, Colombia también brilló en el evento gracias a varios artistas que animaron a los más de 20.000 espectadores en el estadio.

J Balvin, Maluma, Camilo y Sebastián Yatra fueron los cantantes que saltaron a la tarima para entretener a Messi y compañía, y aunque fueron los que más llamaron la atención, hubo otra colombiana en primera fila que se robó las miradas.

Melissa Ortiz brilló en la presentación de Lionel Messi

Melissa Ortiz es una exfutbolista profesional colombiana que ahora sigue vinculada al fútbol desde diferentes ámbitos. En el último tiempo ha trabajado para distintas cadenas de televisión en Estados Unidos como comentarista y panelista. En la presentación de Messi estuvo presente en planta baja para Fox Sports, y lo mejor es que tuvo contacto directo con los principales protagonistas: 'Leo', Busquets y Beckham.

Ortiz no ocultó su felicidad en redes sociales y publicó una serie de fotos con un emotivo mensaje: "Qué noche, ¡tanto para compartir!. En primer lugar, increíblemente agradecida con David Beckham, por un momento histórico que junto a todos los involucrados que hicieron que sucediera en Miami. Nací y me crie en el sur de Florida, un área con tanto potencial, llena de cultura, fútbol y latinos. Crecí viendo el Miami y recuerdo que cuando era niña me enamoraba más del partido cada vez que mis padres nos llevaban al estadio a ver El Pibe Valderrama. Ahora, tiene las nuevas incorporaciones más legendarias para el equipo, con el maestro, Sergio Busquets, y Lionel Messi. Estoy tan emocionado por el futuro del fútbol. El impacto continuará durante las generaciones venideras".

Melissa Ortiz representó a la Selección Colombia femenina en Mundial sub-20, Mundial de mayores, Juegos Olímpicos y Copa América, pero a partir de 2018 dejó de ser convocada por ser una de las principales denunciantes de acoso, abuso e irregularidades en el manejo de la Federación Colombiana de Fútbol con las selecciones femeninas.