"¡Dios los bendiga muchachos!": el mensaje de apoyo de Falcao a la Selección Colombia para afrontar la final

Este domingo la Selección Colombia jugará el partido más importante de su historia y sin duda, el más complicado. La Argentina, campeona del mundo y de América, espera ratificar su título frente al cuadro cafetero.

Por eso, es de esperarse que toda la atención del país esté volcada alrededor de la Selección liderada por James Rodríguez. Millones de personas han enviado mensajes de apoyo al equipo de Néstor Lorenzo, incluido uno de sus máximos referentes: Radamel Falcao.

Falcao envió un mensaje de apoyo a la Selección

A través de su cuenta de Instagram, Radamel Falcao publicó una fotografía suya de cuando aún era parte del plantel de la Selección Colombia.

RELACIONADO Karol G confirmó que cantará el himno de Colombia en la final de la Copa América

En ella, el actual 9 de Millonarios envió un mensaje para sus colegas de Colombia y para todo el país.

“La Selección tuya, la Selección mía, la Selección de todos… ¡Dios los bendiga, muchachos!”, dijo Falcao. “¡Vamos Colombia!”, añadió.

Foto: Instagram @falcao

Falcao en la Selección

La falta de ritmo durante la última temporada de Falcao en el Rayo Vallecano, desencadenó en que ‘El Tigre’ no fuera convocado por Néstor Lorenzo. El goleador histórico de la Selección habló en su momento del tema.

“El estar en la Selección va de momentos, a la final tienen que ser llamados los que más continuidad tienen, los que mejor nivel están mostrando en sus clubes y yo soy consciente de eso. En este momento hay jugadores que han tenido mayor rendimiento que yo porque han jugado más. Yo no sé qué vaya a pasar, si volveré o si no, la verdad no sé”, sentenció Radamel.

Falcao tiene 36 goles con la Selección Colombia. Su papel fue crucial para que el cuadro cafetero clasificar segunda al Mundial Brasil 2014 pero, infortunadamente, una lesión lo dejó por fuera de las canchas.

En la actualidad el referente del fútbol colombiano está en Millonarios, el equipo emblemático de Bogotá. Por ahora, solo ha jugado un partido de pretemporada donde el cuadro ‘embajador’ empató (1 – 1) frente a River Plate.