¡Sorpresa! Messi llegó a China, pero no tenía visa para ingresar

La Selección de Argentina volverá al ruedo en el exterior, en donde no juega desde su consagración en el Mundial de Catar 2022. Los amistosos de marzo los jugó en casa con el objetivo de celebrar el título junto a su gente, ahora se prepara para salir muy lejos en esta fecha Fifa de junio, que además es la última antes de iniciar un nuevo camino mundialista.

La 'albiceleste' tendrá una gira por Asia para enfrentar a Australia e Indonesia. El primero de estos dos partidos será en China el próximo jueves, motivo por el cual la delegación encabezada por Lionel Scaloni llegó a Beijing desde el pasado viernes para concentrarse de nuevo.

Aunque la 'scaloneta' no contará con pesos pesados del plantel como Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Franco Armani, la base del equipo campeón del mundo sí estará disponible, con Lionel Messi como principal atractivo. Por eso es que miles de aficionados los han seguido por todo su andar en la capital china este fin de semana.

La expectativa por ver en vivo a Messi es total, pero hubo una situación que por poco deja a los fanáticos chinos sin ver al '10'. Y es que el astro llegó este sábado a Beijing para unirse a la concentración de su selección, pero tuvo un problema que hizo que estuviera detenido por cerca de dos horas en el aeropuerto.

Lionel Messi got difficulty to enter China for his visa issue.

He was controlled by China‘s border police 😂



