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¡México estira la ventaja vs. Sudáfrica con un GOLAZO de cabeza! VIDEO

Raúl Jiménez se desmarcó en el área y gritó el 2-0 en el Estadio Ciudad de México.

Noticias RCN

junio 11 de 2026
03:36 p. m.
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La Selección de México está ganando con categoría en su primer partido del Mundial 2026.

Al minuto 9, Julián Quiñones, el atacante colombo-mexicano, aprovechó una recuperación en la parte alta y celebró el 1-0.

🔴EN VIVO🔴 México 1-0 Sudáfrica, por el Mundial 2026: ¡Se juega el segundo tiempo!
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Además, en el segundo tiempo, exactamente en el minuto 66, Raúl Jiménez apareció en el área para definir de cabeza y celebrar el 2-0.

Así fue el golazo de México para el 2-0 vs. Sudáfrica

México salió al segundo tiempo con la intención de liquidar el partido y, por lo tanto, aumentó su volumen ofensivo.

Fue así como, en un ataque prometedor sobre el minuto 50, obligó a que Sithole, el volante central de Sudáfrica, cometiera una falta en el borde del área y viera la tarjeta roja.

Tras esa situación, el seleccionado local comenzó a hacerse fuerte por las bandas y, en el minuto 66, atacó por el costado derecho, envió un centro preciso y Raúl Jiménez dejó atrás las marcas para cabecear, dejar sin posibilidades al arquero Williams y festejar el 2-0 parcial.

¿Cuándo se sigue jugando la primera fecha del grupo A del Mundial 2026?

Corea del Sur y República Checa, que son los otros dos seleccionados que están en el grupo A con México y Sudáfrica, también jugarán este 11 de junio de 2026.

Su partido será en el Estadio de Guadalajara, a las 9:00 de la noche (hora de Colombia) y podrá verse en vivo por Win Sports.

México y Sudáfrica ya se habían enfrentando en la inauguración de un Mundial

En el Mundial del 2010, México y Sudáfrica ya se habían visto frente a frente en el primer partido del certamen.

En aquella ocasión, las dos selecciones empataron 1-1 con goles de Tshabalala y Rafael Márquez.

¡GOLAZO! México ya le está ganando 1-0 a Sudáfrica en el Mundial 2026, con gol de Julián Quiñones
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Sobre el minuto 55, en el estadio Soccer City de Johannesburgo, Tshabalala abrió el marcador.

Sin embargo, en el minuto 79, Rafael Márquez, el capitán mexicano, apareció para volver a poner el partido 'en tablas'.

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