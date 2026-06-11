🔴EN VIVO🔴 México vs. Sudáfrica, por el Mundial 2026: ¡siga en directo el partido inaugural!

La cuenta regresiva llegó a su fin y el Mundial 2026 comenzará a jugarse en la Ciudad de México.

Este jueves 11 de junio, la Selección de México, en el partido inaugural, enfrentará a Sudáfrica.

Este encuentro, de acuerdo con lo que está estipulado en la programación, comenzará a disputarse a partir de las 2:00 de la tarde, en el Estadio Ciudad de México, que fue conocido en certámenes anteriores como el Estadio Azteca.

México y Sudáfrica hacen parte del grupo A del Mundial 2026 junto a Corea del Sur y República Checa, que también jugarán este 11 de junio, pero a las 9:00 de la noche.

Así llegan México y Sudáfrica al Mundial 2026

La Selección de México llega a la Copa del Mundo 2026 con tres victorias en línea en partidos amistosos.

El 22 de mayo, el seleccionado mexicano derrotó 2-0 a Ghana con goles de Brian Gutiérrez (2') y Guillermo Martínez (54').

Posteriormente, el 30 de mayo, en Pasadena, California, 'El Tri' venció 1-0 a Australia con anotación de Johan Vásquez (28').

Y, por último, el 4 de junio, México goleó 5-1 a la Selección de Serbia con celebraciones de Johan Vásquez (34'), Stefan Bukinac en contra (45+3'), Raúl Jiménez (57'), Adem Avdic en contra (72') y Luis Chávez (90').

Entre tanto, Sudáfrica empató en los dos partidos que disputó en mayo y en junio.

El 29 de mayo, el plantel sudafricano jugó vs. Nicaragua, pero no pasó del 0-0.

Además, el 6 de junio, Sudáfrica se midió vs. Jamaica y empató 1-1.

¿Cuándo jugarán México y Sudáfrica por la segunda fecha del Mundial 2026?

México y Sudáfrica volverán a tener actividad en la Copa del Mundo hasta el 18 de junio.

Los anfitriones, en el Estadio de Guadalajara, jugarán vs. Corea del Sur, a las 8:00 de la noche (hora de Colombia).

Mientras tanto, Sudáfrica, en Atlanta, enfrentará a República Checa, a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia).