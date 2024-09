Contundente respuesta de Miguel A. Borja a Néstor Lorenzo tras no convocarlo a la selección

La convocatoria de la Selección Colombia sigue generando disgustos entre algunos aficionados, quienes por medio de las redes sociales han mostrado su inconformismo por la no convocatoria de Miguel Ángel Borja al equipo nacional, haciendo que la discusión se vaya extendiendo por las plataformas digitales.

Ante su no llamado a la Selección Colombia, Miguel Ángel Borja no se quedó callado y por medio de sus redes sociales dejó contundente mensaje, el cual se ha considerado un ‘indirectazo’ para Néstor Lorenzo, quien es el encargado de dar a conocer los jugadores que estarán con el equipo nacional.

Respuesta de Miguel Ángel Borja a Néstor Lorenzo

Previo a lo que será el compromiso entre River Plate contra Independiente por la Liga Argentina, Miguel Ángel Borja decidió publicar un duro mensaje en sus redes sociales, pues subió una fotografía con el fisioterapeuta Alex Chará, la cual estuvo acompañada de con mensaje de “trabajar”y un emoji de callado, lo que encendió la polémica en las redes sociales.

Cabe mencionar que la no convocatoria de Miguel Ángel Borja a la Selección Colombia ha generado todo tipo de reacciones entre los involucrados del fútbol, quienes por medio de las redes sociales han dado a conocer sus diferentes puntos de vista por la no presencia del cordobés en el combinado nacional.

Fuerte polémica por la no convocatoria de Miguel Ángel Borja a Colombia

Una de las personas que se refirió a la no convocatoria de Miguel Ángel Borja a la Selección Colombia fue Carlos Antonio Vélez, periodista del Canal RCN, y que por medio de su cuenta de X dio algunas de las razones por las que el delantero no fue tenido en cuenta, lo que ha generado más polémica dentro del combinado nacional.

“Está claro que Borja puede marcar 1000 goles y no es elegible. Me dicen que es porque no es importante sin el balón… cierto, pero ojo que en nómina hay otros que tampoco ayudan a marcar y ahí están…. Es lo que hay”, fue la explicación que dio el reconocido periodista sobre lo sucedido con el delantero de River Plate.

Cabe mencionar que la concentración de la Selección Colombia iniciará este lunes 2 de septiembre en la ciudad de Barranquilla. Posteriormente, el cuatro de septiembre, el combinado nacional se trasladará a Perú para culminar detalles para lo que será el compromiso contra el equipo Inca el 6 de septiembre.