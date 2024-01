¿Miguel Ángel Borja se va de River Plate?: equipo de la MLS presentó millonaria oferta

Hay incertidumbre sobre el futuro de Miguel Ángel Borja en River Plate. Después de la salida de Salomón Rondón, hubo expectativa por el protagonismo que iba a ganar el delantero colombiano en 'la banda'; sin embargo, un equipo de la MLS quiere hacerse con sus servicios. ¿Se irá el 'colibrí' del 'millonario'?

River Plate hizo un esfuerzo económico importante para fichar a Borja. El emblemático club argentino le desembolsó 7 millones de dólares a Palmeiras, de los cuales 1.5 le correspondieron a Junior de Barranquilla. El delantero oriundo de Tierralta (Córdoba) ha tenido 'altibajos' con la escuadra que dirige Martín Demichelis.

Borja ha disputado 61 compromisos, en los cuales se ha reportado con 23 goles y tres asistencias. En la Copa Libertadores, competencia para la que fue contratado tras sus grandes actuaciones con Atlético Nacional, no ha tenido ningún tipo de protagonismo. Fue presentado por el club seis días después de la eliminación contra Vélez Sarsfield y llegó como el llamado a reemplazar a Julián Álvarez.

Miguel Ángel Borja, relegado en la Copa Libertadores 2023

Sin embargo, en 'la gloria eterna' del 2023, Demichelis no le dio la cantidad de minutos esperada y se decantó por Lucas Beltrán, actual jugador de la Fiorentina. Se quedó en el banco de suplentes en cuatro de los ocho partidos que jugó River. Sumó escasos 80', en los cuales se reportó con un gol (vs. The Strongest). En octavos de final, no vio acción contra Internacional, conjunto que se impuso en la tanda de penaltis.

¿Qué equipo de la MLS está interesado en Miguel Ángel Borja?

"Austin FC avanza para fichar a Miguel Ángel Borja. La oferta es de US$3.5M por el 80%. River difícilmente la acepte pero el club 🇺🇸 puede aumentarla", señaló el periodista Germán García Grova, especializado en fichajes.

En los 'verdes' militaba hasta hace muy poco Jhohan Romaña, quien se convirtió en nuevo jugador de San Lorenzo de Almagro. Sin embargo, dicho equipo cuenta con dos 'cafeteros': Jáder Obrian y Jhojan Valencia.

