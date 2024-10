Miguel Borja celebrará sus 100 partidos con River: quinto colombiano en lograrlo

Este domingo 6 de octubre, River Plate visitará a Platense para disputar un duelo correspondiente a la jornada 17 de la Liga Profesional de Argentina. Después de la derrota sufrida ante Talleres en el Monumental, los comandados por Marcelo Gallardo irán en busca de un buen resultado en Florida. Miguel Ángel Borja celebrará su centenario de partidos con el club 'millonario'.

Borja tendrá una celebración agrícola en el Estadio Ciudad de Vicente López. El delantero cordobés, de 31 años, se convirtió en el quinto colombiano que llega a los 100 partidos con River; Sin embargo, no fue citado por Néstor Lorenzo a la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El 'Colibrí' no atraviesa su mejor momento deportivo, pues lleva cuatro partidos sin inflar las redes. No se reportó con goles en la serie contra Colo-Colo y tampoco escribió en La Bombonera. 'Muñeco' le tiene confianza al 'cafetero' y está seguro de que brillará contra Atlético Mineiro, que viene de dejar en el camino al campeón defensor, Fluminense.

"Cuando el goleador no hace goles no lo vas a ver contento, sobre todo cuando tiene situaciones. Pero ya va a volver a hacer goles. Antes, todo lo que pateaba lo convertía en gol y hoy no le está pasando. Tiene que estar tranquilo , porque si entra en una desesperación puede ser peor", aseguró el estratega argentino.

Borja lleva 50 goles en 99 partidos, una auténtica locura. El exjugador de Nacional y Junior también se ha reportado con siete asistencias.

Colombianos con más partidos en River Plate

Rafael Santos Borré (2017-2021): 149 partidos, 55 goles y 5 títulos. Juan Pablo Ángel (1998-2000): 132 - 62 - 2. Radamel Falcao García (2005-2009): 111 – 45 – 1. Mario Alberto Yepes (1999-2001): 101 – 9 – 2. Miguel Ángel Borja (2022-2024): 99 – 50 – 3. Juan Fernando Quintero (2018-2020/2022): 94 – 19 – 2. Eder Álvarez Balanta (2013-2016): 83 – 3 – 3. Jorge Carrascal (2019-2021): 81 - 9 - 4. Teófilo Gutiérrez (2013-2015): 70 - 28 - 4. Jairo Patiño (2004-2006): 53 – 5 – 0. Carlos Carbonero (2013-2014): 42 – 8 – 2. Kilian Virviescas (2003-2004): 16 - 0 - 1. Nelson Rivas (2007): 14 – 0 – 0. Jersson González (2002): 8 – 0 – 0. Juan Carlos Toja (2006): 3 – 1 – 0. Carlos Valencia (2007): 2-0-0.

Platense vs. River Plate: hora y dónde ver