Gamero habló claro tras la derrota frente al DIM: “nunca me he creído el mejor técnico”

La derrota de Millonarios frente a Independiente Medellín dos goles a uno en el estadio El Campin, hizo que Alberto Gamero se mostrara muy preocupado, pues el entrenador samario perdió el rumbo y ya no tiene más alternativas para salir de este bache deportivo, teniendo en cuenta que ya suma ocho juegos sin conocer la victoria, quedando a las puertas de la eliminación en el FPC.

En medio de la incertidumbre y la preocupación de la situación deportiva del club, Alberto Gamero asistió a la rueda de prensa posterior al juego frente al ‘poderoso’, donde se le vio triste y cabizbajo por sumar una nueva derrota, afirmando que todavía confía en la clasificación en el último juego del todos contra todos frente Alianza Petrolera.

“En ningún momento digo que me esperen este partido para ganarlo, digo que queda un partido con posibilidad de clasificar. Tenemos las posibilidades. Dennos esa posibilidad (a la prensa). Si después del domingo se piensa que no tenemos argumentos, pues miraremos", aseguró el entrenador del conjunto bogotano.

De igual forma, dejó claro que, a pesar de las derrotas, Millonarios no se ha visto superado por sus rivales, lo cual le da un parte de tranquilidad al entrenador, pues asegura que se ha hecho varias cosas bien.

“No todo es malo. Llevamos 8 fechas sin ganar y con opciones, quiere decir que algo bueno habíamos hecho y perdimos el rumbo. Es no caer en esa incertidumbre de esos partidos. Yo estoy muy fuerte. En Colombia nunca me he creído el mejor técnico, hoy tampoco soy el peor. Este grupo merece cosas buenas. Dependemos de nosotros. Dios quiera, se voltee todo y la bola entre y cometamos menos errores”, agregó Alberto Gamero.

“Tenemos que arropar a Ruiz y Gómez”

Por último, el entrenador de Millonarios habló sobre el bajón que han tenido varios jugadores del equipo, entre los que se destacan Daniel Ruiz y Andrés Gómez, quienes después de su llamado a la Selección Colombia no pudieron subir su ritmo de competencia, haciendo que el frente de ataque del conjunto azul se vea bastante pobre.

“Intentan, quieren, a veces les salen las cosas, son jóvenes, no pueden bajar su moral, su temperamento, ni disminuir la alegría de jugar, Los apoyamos. Vi un Ruiz con más deseo. Pero repito, tenemos que arroparlos y llevarlos y darles apoyo. No es dejarles el peso a ellos", finalizó el estratega azul.

