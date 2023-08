Carlos Antonio Vélez reveló detalles inéditos de la negociación de Juan Pablo Vargas a Brasil

Durante las últimas horas, se dio a conocer que la negociación entre Millonarios y Santos por Juan Pablo Vargas está completamente caída, teniendo en cuenta que el club carioca no estaría muy convencido en realiza la negociación por el costarricense, ya que al parecer el defensa central no superó los exámenes médicos con el equipo brasileño.

En medio de la incertidumbre sobre lo informado desde la interna de Santos, Carlos Antonio Vélez reveló algunos detalles de la negociación entre el equipo brasileño, Juan Pablo Vargas y Millonarios, asegurando que era un negocio donde el equipo bogotano quería recuperar un dinero por Daniel Ruiz, quien también estaría involucrado en la negociación.

“Millonarios amarró los negocios de Juan Pablo Vargas y Daniel Ruiz. La idea de mandar al defensa central a Santos era para que el conjunto bogotano recuperara dos mil millones de pesos que el equipo brasileño le debe y prometió pagar y no ha pagado”, aseguró el reconocido periodista del Canal RCN en su editorial ‘Palabras Mayores’.

Además, reveló que la última conversación entre la junta directiva de Santos de Brasil y Millonarios se presentó en la tarde del 1 de agosto, donde al parecer la dirigencia del equipo ‘carioca’ le manifiesta a Gustavo Serpa (máximo accionista de Millonarios) que no iba a realizar la contratación.

“Ayer por la tarde llaman de Santos al máximo accionista de Millonarios, que está en España. Ellos le dicen que lo de Vargas no se puede dar, ya que el defensa de encuentra lesionado y no se puede hacer la prueba de esfuerzo (…) El directivo le dice a Santos: “no hay ningún problema, como quedamos que los jugadores quedan (Ruiz en Millonarios y Vargas en Santos) páguenme, yo recibo la plata y autorizo el transfer. En dado caso que el jugador no pase los exámenes cuando el jugador de recupere yo les devuelvo la plata”. Sin embargo, las directivas de Santos quedaron de llamar otra vez ayer, pero no volvió a sonar el teléfono”, aseguró el reconocido periodista.

Por otro lado, Carlos Antonio Vélez dejó claro que en Millonarios ya comienzan a tener algunas dudas sobre la negociación con los brasileños.

“Millonarios supone que lo de Juan Pablo Vargas no se va a dar y que Santos devuelva a Daniel Ruiz, pero poniendo la plática. En dado caso que no den el dinero, el conjunto bogotano entraría a pleito con Santos”, agregó el periodista deportivo.

Millonarios se realizó una oferta a Juan Pablo Vargas

Por último, el reconocido periodista afirmó que Millonarios le realizó una oferta de renovación a Juan Pablo Vargas, dejando claro que el conjunto bogotano hizo un esfuerzo económico para retenerlo, pero el jugador tenía el deseo de irse a jugar al exterior, además que la oferta de Santos era el doble a lo que Millos le había ofrecido en la renovación.

Se espera que, durante la tarde de este 2 de agosto, Santos se comunique con las directivas de Millonarios para conocer más detalles del futuro de Juan Pablo Vargas y Daniel Ruiz para la presente temporada.