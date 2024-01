Nueva novela en Millonarios: un titular se quiere ir y no sería tenido más en cuenta

Millonarios ha tenido un arranque furioso de 2024, todo con el objetivo de despejar dudas y consolidar con aún más títulos el proceso al frente de Alberto Gamero. En el debut en la Liga BetPlay, el 'embajador' goleó 5-0 a Independiente Medellín, y durante la semana se coronó campeón de la Superliga tras remontarle a Junior de Barranquilla.

Han sido varios puntos altos dentro del plantel para lograr este resultado, pero uno que resalta es Edgar Guerra, quien ha aprovechado su oportunidad ante la lesión de Daniel Cataño y la ausencia de Daniel Ruíz por su convocatoria a la Selección Colombia sub-23. El nacido en Becerril, por ejemplo, se despachó con un triplete en la victoria frente a Medellín el fin de semana pasado.

En el partido de vuelta de la Superliga del miércoles en Bogotá, Guerra también fue uno de los grandes protagonistas dándole mucho desequilibrio a Millonarios por la banda derecha y haciendo continuos recortes hacia el centro para enlazar jugadas con Leonardo Castro y Santiago Giordana aprovechando su velocidad, pero ese buen momento deportivo podría verse frenado por una decisión administrativa.

Edgar Guerra quiere irse de Millonarios: no quiere renovar contrato

El extremo derecho es canterano del club, por ende, las directivas no quieren perderlo fácilmente sabiendo de su potencial y quieren, como lo han hecho con los demás juveniles, recibir un buen dinero en una transferencia al exterior. No obstante, los planes del jugador son otros y tendría pensado no renovar su contrato que vence en junio para irse libre a una liga internacional.

Ante esa situación, sumado a presuntas actitudes reprochables en los entrenamientos, Edgar Guerra no será tenido en cuenta para los próximos partidos de Millonarios hasta nueva orden que seguramente se levantaría cuando decida ampliar su vínculo con el equipo.

Millonarios no tendrá más en cuenta a Edgar Guerra

La información fue revelada por Diego Rueda, periodista de Caracol Radio, quien aseguró que "Millonarios le ha ofrecido a Edgar Guerra renovar su contrato hace más de seis meses y el jugador no ha aceptado. El delantero quiere irse del país y no continuar en el club. Por algunas actitudes en las últimas prácticas no será tenido en cuenta en los próximos partidos".

Edgar Guerra debutó profesionalmente a finales de 2020 con Millonarios a los 19 años y desde entonces registra 11 goles y una asistencia en 99 partidos disputados. En el FPC, tendría interés de parte de Águilas Doradas, Deportivo Pereira y Junior, mientras que del exterior habría sido ofrecido a un equipo de España.

