Fin de la novela: Estudiante de La Plata tomó contundente decisión sobre Álvaro Montero, hay nuevo arquero

El portero de Millonarios, Álvaro Montero ha sido tendencia en cuanto a lo que será su futuro en el club. Y es que en los últimos días se ha hablado de un fuerte interés por parte de Estudiantes de La Plata, equipo que lanzó tres ofertas para obtener sus servicios en este 2024.

Ahora, a pesar del interés por parte de los argentinos, desde Millonarios pudieron confirmar que el guajiro no se irá, pues si bien la oferta era buena, la forma de pago fue lo que complicó el negocio entre ambos.

"Estudiantes tenía un afán grande para hacer el negocio, nos dijeron que nos daban unas 12 horas. Pero para hacer una negociación de esas, por un jugador tan notable; se necesitaba tiempo”, confirmó el presidente de Millonarios, Enrique Camacho.

Estudiantes tomó decisión sobre Montero

Con la respuesta de Millonarios, el club 'Pincha Rata' decidió este viernes pasar la página e inclinarse por otro portero que tiene su llegada inminente.

Así lo dio a conocer el periodista Nico Bozza, que infirmó por medio de su cuenta de X la llegada del portero Matías Mansilla al club.

"Matías Mansilla será arquero de Estudiantes de La Plata y firmará un contrato x 3 temporadas. El compra el noventa por ciento de su ficha", publicó.

"Estudiantes pagará cerca de 1.500.000 dólares por el noventa por ciento de los derechos económicos del ex jugador de Patronato y Deportivo Morón y que firmará un vínculo con el Pincha por tres temporadas", agregó.

Con el negocio prácticamente cerrado, en Argentina ya descartan por completo a Montero y exaltaron lo hecho por Mansilla en la pasada temporada. "Más allá del sólido rendimiento que mostró en los dos juegos que atajó el juvenil Juan Pablo Zozaya y que existe mucha confianza en Fabricio Iacovich la idea de Domínguez siempre fue la de traer a un arquero teniendo en cuenta el exigente calendario que tendrá Estudiantes en este 2024", se lee.

"Estoy feliz en Millonarios", Montero

En charla con Win Sports, el guardameta se mostró muy feliz primero por lo conseguido con el club donde ha sido bastión fundamental.

"El último que me faltaba de Colombia (el título de Superliga). Estaba un poco esquivo y hoy podemos celebrar y estar con la familia", dijo.

Finalmente, consultado por su futuro, Montero no escatimó y aseguró que se encuentra muy feliz y que "está disfrutando cada momento".

Por su parte, Alberto Gamero tampoco fue ajeno con el futuro de Montero. Aunque manifestó su deseo para que Montero se quede, aseguró que es un tema de las directivas.

“Si a mí me preguntarían, a mí no me gustaría que se fuera (...) Es un tema que yo no puedo descifrar. Ya este es un tema de directivos. Hay una oferta por él y que, lo primero que se le ha dicho a él es que no se está con la expectativa de soltar a ningún jugador cuando el torneo ya comenzó. Indudablemente que son jugadores que también miran su futuro, que miran irse al exterior, todos quieren”, contó.