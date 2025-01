Millonarios pide paciencia y disculpas por el tema de los fichajes: habló 'Gato' Pérez

Millonarios es uno de los pocos equipos del Fútbol Profesional Colombiano que no ha anunciado refuerzos de cara al 2025. El equipo dirigido por David González ha presentado varias salidas; sin embargo, no ha oficializado fichajes y la situación ya empezó a preocupar a la hinchada 'embajadora'. Ricardo 'Gato' Pérez, director deportivo del club, esclareció el panorama.

El conjunto capitalino, que cambió de técnico después de cuatro años confiando en Alberto Gamero, quiere reivindicarse con sus seguidores después de un 2024 para el olvido. La pretemporada dejó varias dudas, pues el equipo de González fue incapaz de sumar triunfos (0-0 vs. Melgar y 1-1 vs. América de Cali).

Omar Bertel, Juan José Ramírez y Jhon Largacha no defenderán la camiseta 'albiazul' en el Apertura 2025 y se espera que Daniel Giraldo también salga del club. Millonarios está en el proceso de renovar a Radamel Falcao García y de incorporar más refuerzos. No obstante, debutarán el próximo viernes 24 de enero contra Unión Magdalena y no han llegado jugadores nuevos a El Campín.

Millonarios: ¿Qué dijo Ricardo 'Gato' Pérez sobre los fichajes?

"Como lo dijo David, (González técnico) con respeto hacia mi presidente que es la persona indicada de dar ese tipo de entrevistas, pero creo que lo dijo David es lo correcto. Eso no quiere decir que no sigamos trabajando para mejorar porque siempre se va a poder mejorar", empezó diciendo el director deportivo del cuadro 'embajador', en una conversación con 'ESPN'.

"No es no querer hablar porque he vivido la parte de ser hincha, los entiendo y se sienten frustrados porque uno no habla, así que disculpas si uno no piensa en ellos. Pedimos un poco de paciencia. Respeto sus opiniones que no me incomoda, pero trabajamos con toda la institución", agregó.

"Juan Carvajal regresó de La Equidad desde enero y es una decisión del cuerpo técnico trabajará para que se tome una decisión, algo similar con Ricardo Rosales", señaló el exgerente deportivo de Dimayor.

Millonarios: ¿Cómo va la renovación de Falcao?

"La política del club es que hasta que las cosas no estén concretas, cerradas y firmadas no decir nada para evitar malos entendidos", sentenció el 'Gato' Pérez.