Millonarios resurgió, le quitó el invicto a Santa Fe y no pierde la esperanza: 3-1, en El Campín

Este miércoles 27 de marzo, Millonarios e Independiente Santa Fe se citaron en El Campín para disputar un duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga BetPlay 2024-I. Los dirigidos por Alberto Gamero reaccionaron a tiempo y se impusieron por 3-1 en Bogotá. Los 'embajadores' reclamaron tres puntos 'de oro'; mientras que el 'león' perdió un invicto de ocho partidos.

Gamero tuvo que recurrir a un esquema inhabitual en Millonarios, que salió con una 'línea de 5' y un solo delantero. Recordemos que el estratega samario no pudo contar con Andrés Llinás, Álvaro Montero, Juan Pablo Vargas, Leonardo Castro y Danovis Banguero. A pesar de estas ausencias, los jugadores demostraron una gran valentía y le remontaron el compromiso al 'cardenal'.

Pablo Peirano también sufrió sensibles ausencias, pues Agustín Rodríguez, Juan Pablo Zuluaga, Andrés Mosquera Marmolejo y Frank Castañeda no estuvieron disponibles. Santa Fe, que no perdía desde el pasado 17 de febrero (1-0 vs. Deportivo Pereira), no logró defender la ventaja y dejó pasar la oportunidad de hacerse con el liderato.

Hugo Rodallega puso en ventaja a Santa Fe

Al minuto 35', Francisco Chaverra le filtró un gran pase a Daniel Moreno Mosquera, quien se internó en el área rival. Diego Novoa, quien está reemplazando al arquero guajiro tras su convocatoria a la Selección Colombia, derribó al delantero oriundo de Carepa y Luis Matorel sancionó penalti para los visitantes.

Rodallega se encargó del cobro y 'clavó' el balón en el ángulo superior izquierdo del exguardavallas de América de Cali. La hinchada santafereña que asistió al 'coloso de la 57' celebró la octava anotación de 'Hugol' en el apertura.

Millonarios remontó el clásico capitalino número 336

Los 'azules' no bajaron los brazos y lograron irse a los camerinos en ventaja, luego de una reacción notable. Al 42', Daniel Ruiz no perdió tiempo y ejecutó rápidamente un saque de banda, aprovechando la desatención de la zaga 'cardenal'. Jhoan Hernández recibió el balón y ejecutó un espectacular centro, el cual aprovechó Daniel Cataño. ¡Júbilo en El Campín!

Al 45+5', el mismo Ruiz cobró un tiro de esquina con 'veneno'. David Macalister Silva intentó una 'chilena' pero no contactó el balón. Santiago Giordana acompañó al capitán de Millonarios y con una inolvidable 'tijera' venció el arco custodiado por Juan Espitia.

Millonarios no se conformó con esa ventaja y fue en busca del tercero, el de la tranquilidad. Al 74', Cataño incursionó por la banda derecha y centró con potencia. En su intento por rechazar, Diego Armando Hernández terminó mandándola al fondo de la red. ¡Grito de desahogo por parte de la hinchada 'embajadora'!

Tras su triunfo, Millonarios visitará a Fortaleza el próximo sábado 30 de marzo (8:30 p. m.) para disputar un duelo válido por la fecha 14. Gamero tendrá que gestionar su nómina, pues el martes 2 de abril recibirá a Flamengo (5:00 p. m.) para hacer su debut en la Copa Libertadores 2024. Por su parte, Santa Fe y Patriotas se verán las caras el próximo domingo 31 de marzo, a partir de las 2:00 p. m.