Sonríen los hinchas: Millonarios tendrá un refuerzo de lujo para partido de Libertadores

Millonarios ha tenido un inicio irregular de temporada 2023. Luego de dos triunfos en dos fechas de la Liga BetPlay, afronta un bache con el empate en el juego de ida de la segunda fase previa de Copa Libertadores contra Universidad Católica de Ecuador, y con la derrota el último fin de semana frente a Once Caldas.

Además de ser un baldado de agua fría para Alberto Gamero y sus dirigidos, esos resultados dejaron al descubierto lo corta que es la nómina del equipo. Si no están los titulares, las alternativas no son prenda de garantía para competir a alto nivel.

Donde más ha sufrido el 'embajador' es en el frente de ataque. Con la lesión de Fernando Uribe y el inconveniente médico que padece Luis Carlos Ruíz, se quedó sin más variantes para Leonardo Castro más que Jader Valencia, lo que le ha costado de cara al arco en varios partidos cuando el exPereira no está fino.

Ese panorama empezaba a preocupar para el encuentro de este jueves en la vuelta del partido de Libertadores frente a Católica. La serie está empatada 0-0, pero Millonarios no puede fallar las opciones de gol para así no sufrir para avanzar de ronda y no firmar un papelón en casa.

Fernando Uribe estaría contra Universidad Católica

Por eso, la noticia que tiene sonriente a Alberto Gamero y a la hinchada 'embajadora' es la del regreso de Fernando Uribe a las canchas. El delantero pereirano se recuperó de una lesión muscular grado 2 en el gemelo de la pierna derecha que padece desde mediados de enero. Este martes participó del entrenamiento grupal y sería convocado para el encuentro del jueves.

Semana en Modo CONMEBOL Libertadores ⚽️🔵☑️



Hoy tuvimos práctica de fútbol planeando lo que será nuestro partido del jueves en El Campín.

De tener minutos frente a Universidad Católica, Uribe dará inicio formal a su tercer ciclo en Millonarios, con el que acumula 50 goles en 82 partidos. El atacante comenzaría como alternativa a Leonardo Castro, pero no se descarta que depende de su rendimiento en los siguientes partidos, Gamero se decida por alinear a los dos goleadores en el equipo titular.