¿Por qué Venezuela es sinónimo de seguridad en el arco para los equipos colombianos?

En el mundo del fútbol hay países que se han caracterizado por desarrollar jugadores en diferentes posiciones. Y el éxito que esto les ha traído hace que se asocie con buenos jugadores en algún sector del campo. Alemania ha tenido grandes arqueros a lo largo de la historia: Zepp Maier, Tony Schumacher, Oliver Kahn y Manuel Neuer, entre otros. Italia ha contado con defensores legendarios: Franco Baresi, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro y Giorgio Chiellini.

En el caso de Suramérica, Brasil ha jugado con laterales como Cafú, Carlos Alberto, Dani Alves, Marcelo, Rober Carlos… Y Argentina ha sido tierra de creativos y mágicos: Lionel Messi, Diego Maradona y Juan Román Riquelme, entre un sinfín más.

A esta lista se ha ido sumando, en los últimos años, Venezuela, gracias a la producción de arqueros. En el caso del fútbol colombiano, de un tiempo atrás para acá, los porteros de ese país se han convertido en algunas de las grandes figuras de la Liga. Y el tener un guardameta del vecino país ha ido volviéndose en sinónimo de seguridad para defender los tres palos.

Wuilker Faríñez y Joel Graterol son dos nombres que han destacado en épocas recientes en Millonarios y América de Cali, respectivamente. Los dos son los principales guardametas de la selección de Venezuela y supieron ser figuras vitales en sus equipos. Además, son pertenecientes a la misma generación, pues ambos tienen 25 años.

Actualmente, José Contreras, de Águilas Doradas, y el recién llegado Christopher Varela, del Bucaramanga, son porteros venezolanos que destacan en la liga colombiana.

La formación de arqueros en Venezuela

Para conocer el trasfondo de la formación de arqueros en Venezuela, y la razón por la que han tenido grandes éxitos en años recientes, NoticiasRCN.com habló con Vicente Rosales, quien es el entrenador de porteros de la selección Vinotinto y conoce a la perfección el panorama de la formación de guardametas allí.

Además, cabe destacar que Rosales hace parte del cuerpo técnico de la selección desde hace varios años, y es el único venezolano dentro del equipo de trabajo del técnico argentino José Pékerman.

Respecto a la formación de arqueros en Venezuela, Rosales destacó que se enfocan mucho en la técnica base, así como en la coordinación y los movimientos de pies. Además, destacó que en el país se respetan mucho los procesos formativos, y que a los jugadores se les lleva por categorías (sub 15, 17, 20). No les dan debut profesional hasta que ya los ven listos, sin acelerarles el proceso, pues eso podría afectar su formación.

“A nivel de formación todos ellos participaron en sub-17. Y por lo menos la gran mayoría todos ellos sí pasaron por el ciclo sub-20. En selecciones compitieron en Sudamericano y también han llegado a estar en el proceso de la selección absoluta. Entonces, creo que eso ha sido también primordial. Ellos han estado en todos esos procesos, han tenido sus minutos, han tenido sus aciertos, sus desaciertos, que es normal. Pienso que lo que desarrolla realmente a un portero es el tiempo de juego, y, afortunadamente, ellos lo han tenido en sus equipos”, sostuvo Rosales.

Un aspecto fundamental que destacó el entrenador de guardametas sobre la formación es que los clubes en Venezuela han optado por tener desde hace varios años a un portero nacional de categoría sub-20 en sus filas.

¿Es favorable la situación del fútbol venezolano para los arqueros?

Wuilker Faríñez y Joel Graterol son los dos principales arqueros de la selección de Venezuela y tuvieron estadías exitosas en el balompié colombiano, antes de emprender su salida a equipos europeos. A pesar de la complicada situación económica que vive el país, el tema salarial de los futbolistas no ha sido afectado. Al menos de lo que conoce Vicente Rosales, quien trabajó durante varios años con Deportivo Lara, la posición contractual para los arqueros era buena.

“Me imagino que así debe ser para el resto de los demás equipos donde buscan competir. Por cuestión internacional estimo que debe estar por ahí por ese mismo rango, sin embargo, siempre la posibilidad de salir tiene mayores beneficios tanto en lo económico como en el crecimiento profesional”, afirmó.

Actualmente, José Pékerman es el director técnico de Venezuela, y tiene la labor de llevar al equipo a su primer Mundial de mayores. El trabajo de selecciones viene dando frutos, y el énfasis en la formación es algo que Vicente Rosales destaca. Particularmente, en el caso de los arqueros, resaltó que los clubes se han focalizado en tener varios preparadores de porteros en las diversas categorías. Hecho que puede explicar el éxito de los guardametas venezolanos en tiempos recientes.

“En los últimos años, me he dado cuenta cómo la gran mayoría de las organizaciones de fútbol profesional acá en Venezuela se han preocupado por mantener entrenadores de porteros en todas sus líneas. Antes, habitualmente, se encontraba un solo preparador de arqueros en el primer equipo. Hoy por hoy, tú ves que hay equipos y organizaciones que se preocupan por tener preparadores de porteros desde sus categorías bases. Estoy hablando de menores de diez años, y ya es muy normal verlos en categoría sub-15, sub-17 y sub -20. Muchas veces hay un solo entrenador de porteros para esas tres categorías. Otros equipos tienen un preparador de porteros para cada categoría, y eso te da la posibilidad de poder ver que los equipos se están interesando mucho en lo que es la formación de porteros como tal”, indicó el entrenador.

Por su parte, Rosales señaló que José Pékerman exige que sus arqueros, así como demás jugadores, estén jugando en sus respectivas ligas. Resaltó que es un hombre que respeta mucho los procesos y que ve con buenos ojos a aquellos guardametas que tengan rodaje en sus clubes, ya que la experiencia en el fútbol profesional, después de haber pasado por todas las categorías formativas, es algo primordial para el futbolista.

El futuro de los guardianes del arco venezolano

En cuanto a los arqueros venezolanos que destacan actualmente, resaltó que, en Colombia, tanto José Contreras, de Águilas Doradas, como Christopher Varela, en Bucaramanga, vienen con buen trabajo. Además, indicó que el biotipo del arquero venezolano ha cambiado, puesto que ahora son hombres que miden entre 1.80 y 1.85 metros de estatura, que no es vista como algo codiciado en el fútbol europeo, pero que los arqueros del país compensan con su habilidad atlética: particularmente su explosividad y saltabilidad.

Destacó a Samuel Rodríguez, arquero que recientemente atajó en el Sudamericano Sub-20, quien lleva ya unos años en el Atlético de Madrid. Asimismo, elogió a Frankarlos Benítez, del Caracas FC, y resaltó que este club se ha vuelto conocido por la formación de arqueros en Venezuela, puesto que de ahí salió Wuilker Faríñez y antiguos arqueros de la selección, como Renny Vega y César Renato Guacharaca Baena.

“Caracas, siempre por tradición, ha tenido muy buenos porteros”, concluyó.

Toda esta explicación conlleva a entender las razones por las cuales Venezuela se ha ido convirtiendo en una potencia en la producción de arqueros en el fútbol sudamericano. En Colombia, gracias a la cercanía geográfica, varios de estos han destacado en la Liga, y si la formación de guardametas continúa por el exitoso trayecto que lleva recorriendo en los últimos años, Venezuela seguirá reforzando su estatus como sinónimo de garantías en el arco.