"Ya entiendo por qué los eliminaron": Vélez, contra Ospina y Lorenzo por su voto en The Best

Los premios The Best de la Fifa han generado todo un revuelo por el huracán con el que arrasó la Selección Argentina. Lionel Messi se quedó con el galardón al mejor futbolista del mundo en 2022, 'Dibu' Martínez lo hizo con el de mejor arquero y Lionel Scaloni con el de mejor entrenador.

Ese panorama sin duda que deja al descubierto que lo sucedido en el Mundial de Catar pesa más sobre la balanza que otras temporadas a lo largo del año. Y era de esperarse, pues los tres ganadores tuvieron un rendimiento notable en el certamen y fueron trascendentales para la obtención del título en una final histórica contra Francia.

"Premios The Best no; premios Mundial Catar 2022"

Sin embargo, hay quienes han sido detractores de la idea de que los premios a lo mejor de un año en el fútbol se centren en una sola competición. Ese es el caso de Carlos Antonio Vélez, quien calificó como una "injusticia" las elecciones de los galardonados teniendo en cuenta los otros candidatos que también hicieron méritos durante todo el calendario.

"The Best FIFA 2022? NOOOOO……Premios Mundial Qatar 2022… Lo pudieron hacer hace dos meses en Doha…Ignorar el resto de la temporada suena a injusticia!", trino el comentarista del Canal RCN en su cuenta de Twitter apenas terminó la ceremonia, pero ahí no terminó su crítica y continuó despachándose este martes en su espacio radial en Antena 2.

"Ahora está esto gobernado por el populismo, por las corrientes, estas progress, que invaden hasta el fútbol, entonces hay que repartir premios. La verdad fue una salamería absoluta con Argentina, fue un homenaje real al mundial, esto se pudo haber hecho un día después; termina el Mundial como lo terminamos y al día siguiente nos quedamos para una ceremonia en Doha", apuntó.

"Aquí hubo una injusticia absoluta con la temporada. Una ceremonia en medio de la lambonería, la zalamería, el populismo hacia el Mundial y particularmente hacia Argentina. (...) Quedar bien con todo el mundo como mayoría y la idolatría y los dioses de barro y todas estas cosas; la verdad, desde ese punto de vista y perdónenme el término, asqueroso. A mí sí me parece un esperpento", continuó.

Vélez, contra votos de Ospina y Lorenzo

Por último, Vélez arremetió contra David Ospina y Néstor Lorenzo, que por ser capitán y técnico, respectivamente, de la Selección Colombia, tuvieron derecho a votar en la gala de los The Best. Ambos representantes de la 'tricolor' eligieron a Lionel Messi como mejor jugador y a Ancelotti -en el caso del arquero- y Scaloni -en el del DT- como mejor entrenador.

Eso tampoco le gustó nada a Carlos Antonio Vélez, que dijo que "ya uno entiende por qué los eliminaron", haciendo referencia al fracaso de la selección en la eliminatoria a Catar 2022.