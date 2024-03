¿Tendrá revancha? Así está el antecedente de Millonarios enfrentando a un equipo de Tite

La incertidumbre ya terminó para los 32 equipos clasificados a la Copa Libertadores que ya conocen, por fin, a sus rivales de grupo. Este lunes se realizó el sorteo de la fase de grupos y quedaron definidos los emparejamientos con enfrentamientos de mucha altura.

El balance de los equipos es positivo, pues en una Libertadores es difícil eludir rivales de pedo, pero, sobre el papel, están llamados a pelear la clasificación a octavos d final así sea logrando un segundo puesto. Por un lado, Junior tiene un grupo parejo junto a Liga de Quito, Botafogo y Universitario, mientras que Millonarios si bien se mide con Flamengo, tiene mayores posibilidades frente a Palestino y Bolívar.

Flamengo, el gigante que despertó de la mano de Tite

El 'mengao' será el rival a tener cuidado por el 'embajador'. La diferencia de nóminas es realmente abismal, pues el conjunto brasilero tiene el plantel más caro de todo el fútbol sudamericano con figuras estelares como Nicolás De La Cruz, Giorgian De Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Everton, Erick Pulgar, David Luiz, Ayrton, y varios más. Por si no fuera poco, el capitán de esa prestigiosa embarcación es Tite, que hace poco más de un año estaba al frente de la Selección de Brasil.

Con la llegada de Tite, Flamengo ha recuperado su prestigio y enorme juego. Es primero en el Campeonato Carioca y sin duda está dentro de los máximos candidatos a quedarse con los títulos de Libertadores y Brasileirao esta temporada.

En Millonarios no hay nada qué perder y ven como una gran oportunidad tener en frente a un rival como el 'rubronegro', pero los antecedentes contra Tite no invitan a la ilusión. Tal vez algunos no lo recuerden, pero el elenco albiazul ya enfrentó a un equipo dirigido por quien ha sido quizás el mejor DT brasileño de la última década.

Tite le tiene 'medida' la vara a Millonarios

En 2012, Tite condujo a Corinthians a ganar la Libertadores contra Boca Juniors y desde ahí empezó a labrar su fama. Tras ganar el Mundial de Clubes de la Fifa al Chelsea ese año, el equipo se armó 'hasta los dientes' para el 2013 con Paolo Guerrero y Alexandre Pato como principales estrellas. En esa edición de la Copa, el 'timao' quedó emparejado con Millonarios en la fase de grupos.

Ambos resultados fueron desfavorables para el 'embajador', que venía de ser campeón del FPC tras una larga sequía de títulos. El primer juego se celebró en Brasil con un saldo de 2-0 a favor de Corinthians con goles de Guerrero y Pato. El duelo en Bogotá despertó una expectativa enorme en la hinchada 'embajadora', que cubrió EL Campín entero con la famosa bandera más grande del mundo. Aún así, la fiesta fue opacada por la derrota 0-1 con un gol de Danilo.

11 más tarde, Millonarios vuelve a medirse contra un equipo de Tite, y como en aquella ocasión, Flamengo tiene todas las papeletas para ser candidato a levantar la Copa Libertadores a final de año. ¿Tendrá revancha el 'embajador'?