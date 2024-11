"Estoy más cerca de irme del Liverpool que de quedarme": Luis Díaz perdería a su 'socio'

El domingo pasado, Liverpool venció 2-3 a Southampton y se ratificó en el liderato de la Premier League 2024/25. Mohamed Salah fue la gran figura en el St Mary's Stadium pues sus dos goles le permitieron remontar al equipo que dirige Arne Slot. El compañero de Luis Díaz entregó noticias preocupantes para la afición de los 'reds'.

El experimentado extremo egipcio, de 32 años, está atravesando un momento deportivo extraordinario. Lleva 10 goles en 12 partidos del rentado inglés, siendo superado únicamente por Erling Haaland (12). Se ha reportado con cuatro asistencias y una anotación en las cuatro jornadas que se han jugado de Champions League y también tiene un festejo en la Carabao Cup.

Sin embargo, Salah no ha llegado a un acuerdo de renovación y su contrato finaliza el 30 de junio de 2025. El exjugador del Chelsea y Roma habló de esta situación.

¿Qué dijo Mohamed Salah sobre su continuidad en Liverpool?

"Estamos casi en diciembre y aún no he recibido ninguna oferta para seguir en el club. Probablemente estoy más fuera que dentro. Sabéis que llevo muchos años en el club y no hay ningún club como éste, pero al final no está en mis manos. Como he dicho antes, estamos en diciembre y todavía no he recibido nada sobre mi futuro", señaló el 'Faraón', en una conversación con los medios británicos.

Salah ya había dado pistas de su salida de Anfield. "Es mi último año con el Liverpool. Solo quiero disfrutarlo y no pensar en ello, me siento libre de jugar a fútbol. El año que viene veremos”, dijo a principio de temporada, en una conversación con 'Sky Sports'.

Los números de Mohamed Salah en Liverpool

El extremo nacido en Nagrig ha disputado 367 minutos )29.586' minutos) con el equipo de Merseyside en los cuales se ha reportado con 223 goles y 99 asistencias. Ha sido amonetado en 11 oportunidades y nunca ha visto la tarjeta roja. Es el quinto goleador histórico de la institución, superado únicamente por Ian Rush (346), Roger Hunt (286), Gordon Hodgson (241) y Billy Liddell (228).

Tiene cinco títulos locales (una Premier League, una FA Cup, dos ediciones de la Copa de la Liga y una Community Shield) y tres internacionales (Champions League, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa).