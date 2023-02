Futbolista confesó que nunca quiso jugar en el Junior: "Yo no quería ir"

Junior de Barranquilla siempre fue protagonista en el mercado de fichajes con el arribo de futbolistas con experiencia y renombre a nivel internacional. Por esa razón, en 2018 no fue la excepción cuando contrataron al defensor peruano Alberto Rodríguez, quien en su momento era titular de la Selección de Perú que había clasificado al Mundial de Rusia.

Cinco años después, el ‘Mudo’ sorprendió con unas reveladoras declaraciones en La Fe de Cuto, donde recordó cómo se dio su llegada al Junior de Barranquilla.

“Ya habíamos clasificado al Mundial y me llaman directamente para decirme que querían contar conmigo, yo en ese momento no sabía que el Junior era un equipo grande”

Además, el defensor peruano dejó claro que nunca quiso jugar en el conjunto ‘Tiburón’, pero “que le insistieron” y pidió un dinero que supuso que les iba a ser imposible de pagar.

Yo no quería ir la verdad, pero me insistían y yo dije, ‘voy a pedirles como para que me digan ‘no’, y cuando les digo me dijeron que estaba todo listo... hubiera pedido más (risas)

El ‘Mudo’ Rodríguez sobre la familia Char

En otras declaraciones, el defensor peruano se refirió a los dueños del Junior de Barranquilla.

“No sabía que los dueños eran los dueños, los verdaderos… El señor es el dueño del club desde los 70, tienen mucho dinero, un hijo es el presidente, el otro es senador, el otro alcalde. No conocía nada de ellos. Le pregunté a Bernardo Cuesta y me dijo que solo querían llevar figuras, me dijo que fuera, que allá había plata”

Alberto Rodríguez fue dirigido por Alexis Mendoza en su llegada, pero los malos resultados provocador que el entrenador dejara su cargo para que lo tomara Julio Comesaña, estratega con el cual el ‘Mudo’ no tiene buenos recuerdos.

“Fui y bien, la verdad que me trataron bien, solo al final que cambiaron al entrenador y el entrenador no habló bien, dijeron que yo me había ido sin permiso para lo del Mundial. Me dejó mal porque no fue así y yo aclaré el tema...”