¡Atención! Poderosa selección podría quedarse sin director técnico justo antes del Mundial 2026

El 18 de noviembre de 2025, se completó la última fecha FIFA del año 2025.

Además de los partidos correspondientes a las Eliminatorias de Europa, las selecciones clasificadas al Mundial 2026 jugaron un nuevo partido amistoso.

Fue así como la Selección de Uruguay enfrentó a Estados Unidos, uno de los anfitriones de la cita mundialista, en el estadio Raymond James, situado en Tampa, Florida.

Sin embargo, tuvo un duro revés y cayó goleado 5-1 con goles de Sebastián Berhalter (17'), Alex Freeman (20' y 31'), Diego Luna (42') y Tanner Tessman (68'), mientras que el descuento 'charrúa' lo hizo Giorgian De Arrascaeta (45+1).

Por lo tanto, tras ese resultado, desde Uruguay se reveló que se está analizando seriamente la continuidad de Marcelo Bielsa en la dirección técnica.

¿Uruguay se queda sin director técnico justo antes del Mundial 2026? Esto se informó

El periodista Federico Buysan, que trabaja en El Espectador Deportes de Uruguay, reveló que la presencia de Marcelo Bielsa en el banquillo 'charrúa' podría estar en riesgo y que las próximas horas serán fundamentales para tomar una decisión.

"Horas claves en Estados Unidos sobre el futuro de Marcelo Bielsa. La situación con los jugadores está quebrada, el mensaje no llega y se lo trasladaron a los dirigentes", comenzó planteando Federico Buysan.

"Los dirigentes pretenden que siga, pero están muy preocupados. Hoy será un día de charlas antes de volver. Entienden que es un golpe a tiempo y Jorge Giordano confía en el entrenador", concluyó.

Marcelo Bielsa, director técnico de Uruguay, habló tras la goleada 5-1 vs. Estados Unidos

Tras el inesperado 5-1 en contra, Marcelo Bielsa asistió a una rueda de prensa y asumió la culpa por lo sucedido.

"No tengo sensación de reclamo hacia nadie y sí tengo la sensación de que lo que sale afectado después de una actuación como la de hoy es la gestión que yo hago del partido, de los jugadores y de los recursos", declaró Marcelo Bielsa.

"Lo que sucede tiene que ver con cómo planteo el partido, cómo elijo los futbolistas y cuál es el estilo que propongo. Entonces, yo no sé lo que piensan ustedes, pero no siento que haya que hacer un reclamo ni individual ni colectivo y, al no tener esa sensación, se agranda la responsabilidad que me toca", añadió.