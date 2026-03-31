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Sin cirugía y con riesgo de muerte súbita: la espera de un paciente de 74 años en Cali

A sus 74 años, Hernando Ortiz vive con una función cardíaca del 18% y aguarda una cirugía vital que aún no ha sido autorizada por la EPS intervenida por el Estado.

FOTO: Nueva EPS

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
12:48 p. m.
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En la ciudad de Cali, la familia de un adulto mayor denuncia que la demora en la autorización de un procedimiento médico de alto riesgo pone en peligro su vida. Se trata de Hernando Ortiz, un hombre de 74 años que permanece hospitalizado a la espera de una cirugía cardiovascular urgente, mientras su cuadro clínico continúa deteriorándose.

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Según el diagnóstico médico, Ortiz presenta estenosis aórtica severa, una condición que restringe el flujo sanguíneo desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Su corazón funciona al 18% de su capacidad, y también padece insuficiencia cardíaca, lo que implica un riesgo inminente de complicaciones graves, incluida la muerte súbita.

Seis meses esperando una cirugía que no llega

De acuerdo con el relato de su familia, han pasado aproximadamente seis meses desde el diagnóstico y aún no se ha concretado la intervención quirúrgica que los médicos consideran urgente.

Juan Ortiz, hijo del paciente, señaló que el estado de salud de su padre empeora con el paso de los días: la fatiga es constante, la respiración se ha vuelto difícil y las noches se han vuelto críticas por los episodios de apnea y el agotamiento.

La familia afirma que la cirugía no se ha realizado debido a la falta de autorización por parte de la Nueva EPS, que actualmente se encuentra bajo intervención estatal.

Llamado urgente a las entidades responsables

Los familiares han hecho un llamado público para que se agilice la autorización y financiación del procedimiento. “Solamente necesita la cirugía”, afirma Juan Ortiz, quien insiste en que su padre no puede seguir esperando.

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Piden que la intervención sea autorizada por la aseguradora o financiada por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), entidad encargada de administrar los recursos del sistema de salud.

En este caso, el tiempo es un factor determinante para la supervivencia del paciente. De acuerdo con la familia, la EPS informó que la cirugía estaría programada para el próximo lunes, pero insisten en que cada día sin intervención representa un riesgo adicional.

Mientras tanto, Hernando Ortiz permanece hospitalizado en una clínica del norte de Cali, con la esperanza de recibir el procedimiento que podría salvarle la vida.

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