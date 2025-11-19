Estos serán los cabezas de serie para el sorteo del Mundial 2026: ¿qué pasó con la Selección Colombia?

Tras la jornada futbolera del 18 de noviembre de 2025, donde no solo hubo partidos amistosos como el de la Selección Colombia, sino que también quedaron definidos los clasificados europeos que van directo al Mundial 2026 y los seleccionados que deberán disputar repechaje, se conocieron los cabezas de serie para el sorteo del 5 de diciembre.

Ese bombo 1 está conformado por las tres selecciones que serán anfitrionas y los nueve mejores posicionados en el ranking FIFA.

¿Quiénes lo integran entonces? ¿Qué pasó con la Selección Colombia? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¡Estas son las selecciones que serán cabezas de serie en el Mundial 2026!

Luego de los resultados del 18 de noviembre de 2025, donde quedaron 42 selecciones clasificadas a la cita mundialista del 2026, se conoció que las doce selecciones que serán cabezas de serie son:

México (anfitriona). Estados Unidos (anfitriona). Canadá (anfitriona). España (primera en el ranking FIFA). Argentina (segunda en el ranking FIFA). Francia (tercera en el ranking FIFA). Inglaterra (cuarta en el ranking FIFA). Brasil (quinta en el ranking FIFA). Portugal (sexta en el ranking FIFA). Holanda (séptima en el ranking FIFA). Bélgica (octava en el ranking FIFA). Alemania (novena en el ranking FIFA).

Mientras tanto, la Selección Colombia, que es treceava en el ranking FIFA, estará ubicada en el bombo 2 junto a Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

¿Cuándo y dónde será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se celebrará el próximo 5 de diciembre de 2025, en Estados Unidos.

La sede exacta en la que se llevará a cabo será en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, ubicado en Washington.

Además, se estima que comience a emitirse a partir de las 12:00 del mediodía de Colombia.