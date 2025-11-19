¡Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras la goleada vs. Australia!

La Selección Colombia, en la noche del 18 de noviembre de 2025, enfrentó al seleccionado de Australia, en Queens, Nueva York.

A las 8:30 de la noche (hora de Colombia), comenzó a rodar el balón en el estadio Citi Field y la 'tricolor' salió en búsqueda de la última victoria del año.

Sin embargo, a pesar de que los dirigidos por Néstor Lorenzo dominaron la posesión, Australia se hizo fuerte atrás con un esquema ordenado y el partido solo pudo romperse hasta el minuto 76 tras un penalti que le hicieron a Santiago Arias y James Rodríguez cambio por gol.

De esa manera, con el marcador a favor, la Selección Colombia siguió inquietando constantemente a la defensa de Australia y encontró la segunda y la tercera anotación.

Luis Díaz fue el autor del 2-0, al minuto 89, mientras que, al 90+3, Jefferson Lerma celebró el 3-0.

Fue así como la Selección Colombia, tras su último partido del 2025, sumó nuevos puntos en el ranking FIFA. ¿En qué posición quedó?

Así se posicionó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras el 3-0 vs. Australia en partido amistoso

Luego de la goleada vs. Australia, la Selección Colombia sumó 3.87 puntos más en el ranking FIFA

En consecuencia, la 'tricolor' llegó a 1.701 puntos, pero se continuó manteniendo en la posición 13 debido a que no alcanzó a superar a Italia, que es doceava.

Por encima de la Selección Colombia en el ranking FIFA están:

España: 1.877 puntos. Argentina: 1.873 puntos. Francia: 1.870 puntos. Inglaterra: 1.834 puntos. Brasil: 1.760 puntos. Portugal: 1.760 puntos. Holanda: 1.756 puntos. Bélgica: 1.731 puntos. Alemania: 1.724 puntos. Croacia: 1.717 puntos. Marruecos: 1.713 puntos. Italia: 1.702 puntos.

La Selección Colombia ya tendría nuevo amistoso confirmado

Los dirigidos por Néstor Lorenzo anhelan ser protagonistas en el Mundial 2026 y, en consecuencia, a pesar de que ya cerraron su participación en el 2025, siguen pensando en lo que viene.

Es así como parece indicar que ya todo está listo para medirse a la Selección de Francia en la próxima fecha FIFA.