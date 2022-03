Al Rihla: conozca el balón con el que se jugará el Mundial de Catar-2022

El balón del Mundial de fútbol (21 noviembre-18 diciembre) de Catar-2022 tiene por nombre Al Rihla (El Viaje), anunció la Fifa este miércoles en Twitter.

Le puede interesar: Las imágenes de Luis Díaz tras la eliminación que le parten el corazón a Colombia.

Principalmente blanco, con rayas cruzadas en azul y también tonos rojos y dorados, lleva además el logotipo de Adidas, la marca deportiva que lo comercializará a partir del 12 de abril.

Sucede como 'balón del Mundial' al Telstar 18, que fue el usado en Rusia-2018, al Brazuca (Brasil-2014) y al Jabulani (Sudáfrica-2010).

También lea: Vélez se refirió a algunos jugadores de Colombia: “Tienen una pinta de exfutbolistas”.

Según la Fifa, el balón Al Rihla permite "las trayectorias más rápidas nunca registradas y contribuirá al ritmo y la calidad de los partidos".

Su diseño se inspiró en "la cultura, la arquitectura, los barcos tradicionales y la bandera de Catar", precisó la misma fuente.

Además: Luis Díaz: el crack naciente que se quedó sin Mundial.

32 teams. 1 ball to make their dreams a reality ⚽



Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup



The countdown to Qatar starts now#Qatar2022 | @adidasfootball pic.twitter.com/LauuuVSO8h