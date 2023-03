Selección Colombia sub-20 podría quedarse sin Mundial: Fifa analiza la situación

La Selección Colombia sub-20 continúa con su preparación en miras al Mundial sub-20 de Indonesia, el cual estaba proyectado para disputarse en mayo, pero problemas políticos en ese país ha puesto en alerta la disputa de este importante torneo.

El combinado nacional se clasificó a la máxima cita mundialista de esa categoría después de un maravilloso hexagonal disputado en Bogotá con la asistencia de miles de aficionados colombianos que apoyaron al equipo dirigido por Héctor Cárdenas de principio a fin. La selección terminó tercera de ese mini campeonato y logró su objetivo primordial.

Actualmente los jóvenes están convocados en Europa para la realización de algunos partidos preparativos para la Copa del Mundo. El pasado viernes, Colombia cayó frente a Gales con un 2-0 en contra y varios errores para corregir por parte del cuerpo técnico y jugadores.

Sin embargo, la disputa del Mundial sub-20 está en peligro luego que la Federación de Fútbol de Indonesia comunicara su intención de que Israel no asista al campeonato, debido a que no lo reconoce como Estado y Fifa deberá analizar la situación.

Dicha situación se debe a una tensión política entre estos dos países la cual se lleva a cabo desde hace varios años atrás y estaría muy lejos de resolverse, por lo que tiene en riesgo el desarrollo del certamen internacional, ya que está programado para disputarse en Indonesia.

De acuerdo con la información suministrada por el periodista César Merlo, el torneo programado del 20 de mayo al 11 de junio próximo, podría no realizarse por las razones políticas antes expuestas.

🚨Corre riesgo de suspenderse el Mundial Sub 20 que debe realizarse en Indonesia.

*️⃣Según un propio comunicado de la federación, puede cancelarse el evento ya que el local no quiere la participación de Israel y eso llevaría a FIFA, que aún no se expidió oficialmente, a decidir. pic.twitter.com/U3Gv1gKF5G