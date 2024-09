Presidente de Dimayor dijo qué pasará tras desmanes del Nacional vs. Junior

En la noche del jueves 26 de septiembre, en el Atanasio Girardot, se presentaron desmanes entre los hinchas de Atlético Nacional y Junior.

Todo se dio en el minuto 54', cuando hinchas del Junior robaron una bandera de la barra local en la tribuna norte, lo que dio inicio a una batalla entre barras y por ende la suspensión del compromiso.

Fernando Jaramillo habló tras lo sucedido en el Atanasio Girardot.

Este viernes, en horas de la mañana, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, habló con Win Sports sobre lo sucedido en el partido entre Verdolagas y Tiburones.

“Tanta gente armada con armas blancas. Esto es un campanazo de alerta para todos, tenemos que reaccionar. Hay que actuar conjuntamente en defensa del fútbol. En las últimas dos semanas ha rondado y este (lo del Atanasio) ha desbordado muchos temas y tenemos que actuar entre todos los responsables, inició Jaramillo.

Sobre las medidas que tomarán dijo que el diálogo con las barras y otros entes no ha servido:

“Hubo aproximación del diálogo, de incluir a las barras y esto no está funcionando. Tenemos que tomar medidas más drásticas, primero, plenamente la identificación (a través tiqueteras con MinDeporte), segundo con las autoridades locales (Policía y alcaldías)".

Del mismo modo, manifestó que los implicados deben pagar: "No puede pasar que estos hechos evidentes no tengan consecuencia jurídica, deben ser judicializados para que no puedan volver a entrar un estadio en dos o tres meses, porque sino, eso es un circulo vicioso de no terminar".

Finalmente, Fernando Jaramillo confirmó que el partido no se reanudará y terminó 2-0 a favor de atlético Nacional en el minuto 54'. “El partido no se va a reanudar, terminó ahí donde está en ese minuto”.