Insólito: Nairo Quintana y Movistar Team recibieron 'dardos' de exciclista señalado por dopaje

Nairo Quintana está listo para volver a competir en el WorldTour, después de un año de inactividad deportiva. El 'Cóndor de Boyacá' recibió un espaldarazo por Eusebio Unzué y el Movistar Team para regresar a la máxima categoría del deporte de las bielas. Sin embargo, el fichaje del boyacense por la formación telefónica no fue bien recibida por el exciclista neerlandés Thomas Dekker.

A pesar de que en su momento, el ganador de la Tirreno-Adriático 2006 confesó haber recibido transfusiones de sangre, criticó a Quintana Rojas por haber consumido tramadol, un opioide sintético que no hacia parte de las sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje.

“Es especial que haya podido concretarse. El ciclismo es el único deporte donde se puede tener una opinión positiva del tramadol, y de hecho es extraño que lo haya usado sabiendo que es una sustancia que se controla. Estaba permitido que lo fichen, pero si no dio explicaciones entonces Movistar no debió sumarlo”, señaló el excorredor del Rabobank en el podcast 'Live Slow Ride Fast'.

Cabe resaltar que la Unión Ciclista Internacional le impuso una descalificación del Tour de Francia 2022, donde había conseguido una notable sexta posición. A pesar de que se trató de una infracción menor, la cual fue ratificada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, tuvo un alcance mayor, pues los equipos más importantes le cerraron la puerta al ciclista criado en Cómbita. "Nairo Quintana fue descalificado del Tour de Francia por algo parecido a sacar la cola del sillín", dijo el excorredor español Luis Pasamontes.

Thomas Dekker le hizo un fuerte cuestionamiento a Nairo Quintana

“¿Por qué consumió tramadol? El único modo en que pudo llegar al organismo es por ingesta oral”, siguió. “Me molesta un poco, porque hay proteger a gente en estado vulnerable, pero aquí no se dieron explicaciones. Y aunque el ciclismo actual es mucho más limpio, esto es una advertencia. Si ingirió eso, ¿entonces qué otras cosas pudo haber tomado?”, agregó el otrora pedalista nacido en Dirkshorn, de 39 años.

"Movistar no debió fichar a Nairo Quintana"

“Movistar no debió ficharlo porque no hubo explicaciones. Que en 2023 una empresa tan grande le haya dado otra oportunidad es un lujo. Quintana pagó por lo que hizo pero que él y Movistar no hayan respondido preguntas es sinónimo de un ciclismo de viejos tiempos”, concluyó.