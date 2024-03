“Nairo fue el líder más difícil que tuve”: excompañero de Quintana reveló secretos de equipo

Nairo Quintana se ha convertido en uno de los máximos ídolos del deporte colombiano y otros lugares del mundo, pues subido a una bicicleta ha hecho historia en las diferentes carreras más importantes y en las últimas horas uno de sus excompañeros de equipo habló sobre lo que fue su relación en la escuadra y sorprendió con las declaraciones.

Quintana no pudo sacar todo su potencial en el último Tour Colombia 2.1 debido a que un covid-19 lo aquejaba. Sin embargo, el pedalista boyacense no se retiró de la carrera y corrió enfermo para no abandonar a toda la afición que acompañó durante aquellos días.

‘Nairoman’ estuvo con el Movistar Team desde el 2012 hasta el 2019 en lo que fue una historia para los libros. El boyacense se convirtió en ídolo de cientos de niños en todo el mundo gracias a sus actuaciones en las carreteras europeas y lo estricto que era a la hora de correr, la sed de ganar.

Nairo Quintana, el más difícil con el que ha corrido

Así lo dejó claro Rory Sutherland, excompañero de Nairo en el Movistar durante su primera época como ciclista de este equipo español, y quien aseguró que Quintana ha sido el líder más difícil que ha tenido.

“Nairo como corredor, o cuando corría con él, es un poco difícil de trabajar, en mi opinión. He trabajado con bastantes líderes y él era probablemente el más, no diría exigente, porque es una buena persona y tiene un gran corazón, pero lo es en ese momento, en carrera, de resto…”, dijo el australiano en entrevista con Eurosport.

Nairo ganó el Giro de Italia y la Vuelta España con el Movistar Team, además fue segundo del Tour de Francia en una de sus ediciones, por lo que correr con el no era para nada sencillo y su excompañero manifestó que incluso muchas veces se desataron discusiones por la manera de correr.

“Tiene mucha pasión. Y tiene tanta determinación que se mete en su pequeño mundo. Tenía pocos roces, pero sí discutió conmigo y con otros compañeros”, señaló.

“Nosotros le decíamos que sabíamos lo que estábamos haciendo, pues era nuestro trabajo. Varias veces le dijimos que se quedara con nosotros, que creyera en el propio equipo y que siguiéramos el plan”, agregó.

Finalmente, el australiano comparó a Nairo con Alejandro Valverde y su manera de trabajar: “Eran el día, el día y la noche. Alejandro confiaba en ti y no quería dejar tu rueda. No decía nada, no preguntaba nada, solo decía, ven a donde te lleve yo”, sentenció.