Nairo Quintana le respondió a los rivales que lo han criticado: "Soy como una rana sorda"

Nairo Quintana no ha tenido el regreso que tenía planificado al pelotón WorldTour. Las enfermedades y las caídas le han impedido volver a brillar con el Movistar Team, escuadra con la cual ganó el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016. El corredor nacido en Tunja, de 34 años, intentará enderezar el camino y luchar en la edición 107 de la 'corsa rosa'.

'Nairoman' nunca se bajó de su 'caballito de acero' y se preparó para el llamado por parte de la formación telefónica, luego de su controversial salida del Arkéa Samsic y su descalificación del Tour de Francia 2022. El 'escarabajo' se mostró bastante ilusionado cuando fue citado por Eusebio Unzué; sin embargo, ha sufrido varios contratiempos en los primeros meses del 2024.

Quintana Rojas empezó el año con un notable cuarto puesto en la Contrarreloj Nacional. Posteriormente, corrió la prueba de Ruta y ocupó el puesto 26. El dos veces subcampeón de la 'Grande Boucle' (2013 y 2015) intentó brillar en el regreso del Tour Colombia; pero fue diagnosticado con un positivo para Covid-19 y se tuvo que conformar con la casilla 21 en la general.

El estelar 'escarabajo' se no pudo disputar O Gran Camiño y reapareció en la Vuelta a Cataluña. En dicha competencia, Quintana tuvo un encontronazo con Wout Poels y Geraint Thomas lo habría insultado en una conversación con Luke Rowe: "No debería estar corriendo. Maldita rata", fueron las supuestas palabras del 'capo' del INEOS Grenadiers.

Nairo Quintana habló del fuerte ambiente en el pelotón WorldTour

"Sabemos que a unos les gustamos y a otros no les gustamos. Que hemos hecho cosas muy bonitas para nuestro país y eso es lo que nos debe llenar nuestro corazón. Seguir hacia adelante como la rana sorda que deja una moraleja, ir buscando los objetivos que queremos y con el pecho lleno de orgullo sabiendo qué somos y de donde somos y eso es lo que me llena de alegría", expresó el ciclista nacional durante la presentación del Gran Fondo.

Nairo Quintana y el difícil comienzo de año

"Ha sido muy complicada. Es parte de la vida y el ciclismo, comenzamos en Tour Colombia y me dejé llevar por la afición y alguno me prendió una gripa y al final supimos que era Covid, no lo detecté a tiempo y se me hizo mayor y me costó mucho. Llegué a Cataluña con pocos días de entrenamiento, pero ya me venía sintiendo bien, estaba cogiendo el ritmo y tuvo dos caídas dos días seguidos y decían, ‘Nairo parece de hierro’, pero no, creo que se me desprendió un tornillo, se me rompió un tendón que une el esternón con la clavícula, fue fuerte. Ya después montando en mi bicicleta de ruta, agradecer a todos los que han apoyado", agregó el corredor boyacense, de 34 años.

"Vamos a llegar al Giro de Italia, tal vez no en la forma en la que queremos ni en las mejores condiciones, pero vamos a rodar bien y seguramente al final de la última semana estaré mucho mejor que al inicio", concluyó.