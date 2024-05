Tadej Pogacar habló maravillas de Juan Sebastián Molano: "lo ha hecho muy bien", dijo

Juan Sebastián Molano, el ciclista colombiano de Paipa, tuvo un destacado rendimiento durante la más reciente etapa del Giro de Italia 2024 y cruzó la meta en la tercera posición.

En el último tramo de la competencia, después de una curva que era peligrosa, Juan Sebastián y su equipo, el UAE Team Emirates, aceleraron a fondo para poder quedarse con la etapa, pero el neerlandés Olav Kooij fue más rápido.

Pero, a pesar de no poder obtener la novena etapa, Tadej Pogacar, el actual líder del Giro de Italia, elogió el trabajo realizado por Juan Sebastián Molano.

Al finalizar la carrera, la joya eslovena del ciclismo atendió a los medios de comunicación y le dedicó unas palabras al ciclista colombiano.

“Molano lo ha hecho muy bien para estar adelante todo el tiempo e intenté ayudarlo, pero no fue suficiente para obtener la victoria”, indicó el líder del Giro.

El destacado pedalista de Paipa, en diálogo con los medios de comunicación, confirmó que la intención era cruzar la meta en la primera posición, pero que le faltaron un poco de piernas porque iba a más del límite de fuerzas.

Sin embargo, reconoció el trabajo que realizó Pogacar para que él pudiera tener la ilusión de ganar la etapa. “Él siempre nos ha motivado durante todos estos días. Tadej es un gran compañero y eso lo convierte en un líder mucho más grande”, enfatizó.

“Me iba motivando durante todo el día, me hablaba por la radio y eso me ayudó a tener un poco más de fuerzas. Me decía “good job, Sebas, good job”, añadió.