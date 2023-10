Néstor Lorenzo se fue con un "sinsabor" tras empatar con Uruguay: "No me gustaron las imprecisiones"

Este jueves 12 de octubre, la Selección Colombia dejó ir dos puntos en una de las últimas jugadas contra su similar de Uruguay. Cuando el Metropolitano se alistaba para celebrar un festejo contra los 'charrúas', Camilo Vargas cometió un penalti, vio la tarjeta roja y Darwin Núñez no falló ante Álvaro Montero, quien reemplazo al arquero de Atlas. Néstor Lorenzo mantuvo el invicto con la 'tricolor'; sin embargo, se fue con un "sinsabor" de la capital atlanticense.

Lorenzo lleva 11 partidos sin conocer la derrota con el combinado nacional. El estratega argentino, exasistente técnico de José Néstor Pékerman, se fue disgustado por las "imprecisiones" de sus dirigidos y también criticó la manera en que afrontaron la jugada que terminó con el penalti a favor del seleccionado que dirige Marcelo Bielsa.

"En principio fue un partido muy disputado, muy difícil. En el primer tiempo, nosotros pensamos lograr una superioridad numérica en el medio y por momentos de dio. Por momentos no salimos a tiempo y nos llegaron unas cuantas veces. Creo que hubo otra vez imprecisiones en los pases tras recuperar la pelota. En el segundo tiempo, vino el empate en una pelota parada; pero enseguida retomamos el control del partido y creo que fue, prácticamente, todo nuestro. En el momento en que mejor estábamos, para hacer el tercer gol, nos empatan y un poco de sinsabor me dejó eso. Nos empatan en una jugada que tengo que volver a ver, pero fue una distracción, sin duda. Demasiado costo para una pelota que no tenía porque ser tan peligrosa. No me gustaron las imprecisiones. Desgraciadamente no le pudimos dar el triunfo a la hinchada pero hicimos todo lo posible", empezó diciendo el exentrenador de Melgar.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo de James Rodríguez?

"James cada vez está mejor, está recuperando su mejor nivel. Fuimos viendo su desarrollo con el proceso del equipo para ver cuánta participación le dábamos en cada cotejo. Hizo un buen partido", empezó diciendo el timonel argentino.

Néstor Lorenzo le dio un espaldarazo a Luis Díaz

"Hay que esperarlo. Luis Díaz entrega todo, con alma y vida para la Selección Colombia. No tuvo la suerte de marcar, pero son cosas que pasan. Seguramente, pronto va a marcar y va a hacer muchísimos goles en la selección", concluyó.