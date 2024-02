Neymar disgustado por la salida de Kylian Mbappé: lo expone por fracaso en el PSG

Para nadie es un secreto que la salida de Kylian Mbappé del PSG ha generado un fuerte movimiento en el fútbol internacional, teniendo en cuenta, que es uno de los jugadores más importantes y costosos del mundo, haciendo que todos los medios, seguidores y directivos estén pendientes de cada acción que haga el joven francés.

Una de las personas que tuvo una inesperada reacción tras la salida de Kylian Mbappé fue Neymar, excompañero del francés y que dejó el equipo parisino por presuntos problemas con el atacante de la Selección de Francia, además de tener algunas diferencias con las directivas del París Saint-Germain.

Reacción de Neymar tras la salida de Kylian Mbappé

Luego de que se diera a conocer que Kylian Mbappé abandonaría al PSG a final de temporada, Neymar tuvo una reacción que dejó expuesto al francés, pues el brasileño le dio ‘like’ a una publicación que crítica fuertemente al joven, además de tildar de fracaso a las directivas del equipo paresino, quienes hicieron lo posible para retener al delantero.

“Ningún jugador debe ser superior a una institución. El PSG, un ejemplo de gestión futbolística. Supieron reunir a los mejores jugadores y tenían el mejor equipo del planeta. Cuando el equipo empezó a funcionar bien, el ego de ‘cierto francés’ empezó a perturbar el ambiente. Mbappé empezó a sentirse excluido, la mayoría del equipo hablaba español y él amenazó con dejar el equipo. Para no perder a su preciado Mbappé, el PSG empezó a vender a los que no coincidían con el pensamiento de Mbappé y trajo a los jugadores franceses que quería. Después de hacer todo lo posible para que todo saliera como quería, Mbappé comunicó al PSG que dejaría el club gratis al final de la temporada. Y al final, esto es lo que le queda al PSG'”, fue la publicación que recibió el like de Neymar.

Kylian Mbappé cada vez más cerca del Real Madrid

Ante la inminente salida de Kylian Mbappé del PSG, todo parece indicar que el atacante francés tendría todo listo para llegar al Real Madrid, equipo que lo ha intentado fichar desde hace varias temporadas, pero que las diferencias económicas han hecho que el equipo ‘Merengue’ no haya podido llegar a un acuerdo con el atacante.

Según dio a conocer el diario Marca de España, el delantero ya tendría un acuerdo verbal con el Real Madrid para llegar el primero de julio del 2024 y convertirse en la transferencia más importante del mercado de verano.