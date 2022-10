"Soberbio y apoderado": la crítica a Nicolás Gallo por parte de futbolista del Pereira

El empate entre Deportivo Pereira y Atlético Nacional, en la fecha 19 de la Liga BetPlay 2022-II, fue protagonista en el gol del cuadro ‘Verdolaga’ por una polémica acción que el árbitro Nicolás Gallo decretó como penal.

La polémica del encuentro se dio a los 14 minutos de juego cuando el árbitro Nicolás Gallo pitó un penal a favor de Atlético Nacional tras una supuesta mano de un jugador del Pereira. En un centro por derecha, el balón le pegó en el brazo al jugador del equipo local, pero este tenía el brazo pegado a su espalda. Sin embargo, el árbitro dio la pena máxima.

Luego de la polémica acción, el árbitro ha sido fuertemente criticado y no solo por esa jugada, debido a que un futbolista del Pereira no dudó en apuntar a Nicolás Gallo y dejó claro que no le importaban las consecuencias.

“Y sé lo que se puede venir porque se las aguas que toco…”, fue el texto con el que citó Jhonny Vásquez su crítica a Nicolás Gallo.

Jhonny Vásquez contra Nicolás Galló tras Pereira 1-1 Nacional

En una publicación en su cuenta de Twitter, varios videos fueron acompañados por un texto por parte del futbolista.

“Esta jugada puntal donde me gano una amarilla, que me perjudica para la última fecha, es saque de banda, se ve claro en el video, se debe reanudar como saque de banda. El juez en ningún momento paró el juego cuando estaba en trámite”

Hablando sobre la acción en particular, el capitán del Deportivo Pereira no dudó en criticar el árbitro colombiano.

Soberbio y apoderado de un mando que ejerce, no escucha ni le ayudan los del VAR para corregir el error

“Me le acerqué para decirle que se reanuda de banda y muy altivo, soberbio y apoderado de un mando que ejerce, no escucha ni le ayudan los del VAR para corregir el error. No es lo mismo por el lugar y espacio un saque de banda a un balón a tierra en nuestro campo”, y agregó lo siguiente:

“Hoy día resultado que no se les puede decir nada, porque una amarilla o roja es la solución”

Por último, Vásquez sobre la acción que derivó en el gol del rival, opinó lo siguiente: “del penal ni hablar”.

Y se lo que se puede venir por que se la aguas que toco… pic.twitter.com/4v0mPkNrsL — jhonny vasquez (@vasquezjhonny25) October 24, 2022

