¿Novak Djokovic se retira?: "Pudo haber sido mi último Abierto de Australia"

El jueves pasado, Novak Djokovic enfrentó a Alexander Zverev en un duelo correspondiente a las semifinales del Abierto de Australia 2025. El tenista serbio, 10 veces campeón del Gran Slam oceánico, sintió una molestia física y le dio la mano al alemán después del primer set. El 'Djoker' habló su potencial retiro del tenis.

Djokovic llegó diezmado a las semifinales, después de salir victorioso de una auténtica batalla contra Carlos Alcaraz. El ganador de 24 torneos mayores, quien actualmente ocupa el séptimo puesto en el ranking ATP, llegó al partido con una venda en uno de sus muslos y se le vio con ciertas complicaciones.

Zverev se llevó la primera manga por 7-6 (5) y fue entonces cuando 'Nole' se acercó a su silla pues no podía continuar. El de Belgrado fue abucheado por un público que había disfrutado de sus grandes gestas en el Melbourne Park. En la entrevista postpartido, 'Sascha' salió en defensa de su colega.

"Por favor, amigos, no abucheéis a Novak. Ha dado todo por este deporte en los últimos 20 años. Sé que habéis pagado por una entrada, pero él ha ganado aquí con una rotura en el abdominal y en la pierna. Muestren un poco de amor", dijo el número 2 del planeta, quien enfrentará a Jannik Sinner en la gran final.

¿Novak Djokovic se retira?

"Probablemente, pudo haber sido mi último Abierto de Australia. Hay que ver cómo viene la temporada. Pero si estoy motivado no veo problema en volver a jugar. Amo este deporte. Lo amo. Me permitió estar acá. Estoy agradecido por muchas cosas", empezó diciendo 'Nole', en rueda de prensa.

Novak Djokovic: ¿Cuál fue su lesión en el Abierto de Australia?

"Empecé a sentir un dolor fuerte, era demasiado y empeoraba cada vez más. Si ganaba el set no estoy seguro de haber podido terminar el partido por la intensidad en la que venía (Alexander) Zverev. Quizá no fueron suficientes los últimos días para recuperarme. Años anteriores he manejado mejor las lesiones. Las semifinales son un buen resultado por el físico pero en mis estándares no está a la altura", señaló el exnúmero 1 del mundo.