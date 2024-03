¿En qué cambió? Este es el nuevo formato de la Champions League para el 2024/2025

Una fuerte noticia sacudió el mundo del fútbol mundial. Este lunes 4 de marzo, la UEFA dio a conocer el formato que tendrán sus tres competiciones (Champions, Europa League y Conference League) a partir de la próxima temporada, lo que ha generado una fuerte controversia entre todos los seguidores del fútbol mundial.

Por medio de sus redes sociales, la UEFA dio a conocer el nuevo formado que tendrán los tres torneos, dejando claro que la fase de grupos no seguirá en curso y tendrá una nueva forma para buscar a los nuevos ‘reyes’ de Europa, quienes hasta el momento no se han pronunciado sobre este nuevo cambio en los diferentes torneos.

El primer cambio que tendrá el torneo internacional será que ya no será de 32 equipos sino de 36 clubes, además que ya no estarán en la fase de grupos, pues ahora el torneo más importante del mundo se va a disputar en especie de liga.

Otro de los cambios que tendrá la Champions League es que cada equipo jugará ocho partidos (cuatro de local – cuatro visitantes) en cambio, de los seis compromisos que disputada cada club en la fase de grupos de la presente edición del torneo, lo que ha generado bastante polémica entre todos los seguidores.

El gran cambio que tendrá la Champions League es la fase de eliminación. En primera instancia, la fase de octavos de final ya no tendrá 16 clubes, sino 24 equipos. Los equipos que logren clasificar en los primeros 8 pasarán directamente a la siguiente ronda, mientras que los ubicados de la casilla 8 al 24 estarán en la fase de repechajes.

Vale mencionar que los clubes que se ubiquen de la casilla 25 a la 36 quedarán eliminados directamente y no tendrán la oportunidad de clasificar a otros torneos, como estaba estipulado en la edición de la Champions League 2023/2024.

Este formato se manejará también para la Europa League y Conference League, los cuales tendrán 26 equipos y seguirán el mismo formado que la Champions.

