Óscar Córdoba salió en defensa de James y sus penales errados en Sao Paulo

James Rodríguez está volviendo a retomar su mejor nivel en el fútbol brasileño y Sao Paulo poco a poco lleva al colombiano para que pueda sumar en el equipo que sueña con volver a ser protagonista a nivel internacional.

El zurdo colombiano arribó a Sao Paulo hace un par de meses y desde entonces no ha logrado la continuidad que desea, sin embargo, sí ha contado con minutos e incluso partidos completos en los que se ha destacado de buena manera.

En las últimas semanas el 10 de la Selección Colombia ha recibido críticas desde diferentes zonas del mundo, curiosamente en especial en su propio país, donde no se han guardado nada contra el futbolista después de haber errado dos penales en momentos definitivos para su equipo, algo que nunca le había pasado a James.

Por Copa Sudamericana, James erró frente a Liga de Quito y este miércoles hizo lo propio contra Fortaleza de Brasil, por lo que ha recibido críticas, pero también apoyo de grandes leyendas del fútbol cafetero como por ejemplo Óscar Córdoba.

En el programa Espn F90, el legendario arquero aseguró que James está regresando a su nivel y se lo ha visto: “Pidiendo la pelota, siendo gravitante, entregando. Su último partido (de 90 minutos) fue hace ocho meses y solo logras esa livianez cuando empiezas a jugar y te entiendes con los compañeros. Te entrego la pelota, no sé si me la das antes o después, eso es conocimiento. James no sabe dónde le van a entregar la pelota, eso es de conocimiento con sus compañeros”.

Después lo defendió por la pena máxima errada: “El único que no bota penales es el que no patea. Hay que pararse al frente, mirar al arquero... y hay muchos que esconden la mano y evitan la responsabilidad”, concluyó.

El próximo partido de Sao Paulo será este domingo frente a Flamengo por la vuelta de la Copa de Brasil, serie en la que el equipo del colombiano tiene ventaja de un gol y definirá en condición de local.