Óscar Córdoba mencionó que una hinchada de Millonarios le pidió dinero

Óscar Córdoba es uno de los arqueros más recordados en el fútbol colombiano, en donde compartió con otras figuras como: el ‘Pibe’ Valderrama, el ‘Tino’ Asprilla, Freddy Rincón, Miguel Ángel Calero, René Higuita, Farid Mondragón, el ‘Tren’ Valencia, entre otros futbolistas.

El ex arquero fue considerado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como el segundo mejor portero en el 2001 a nivel mundial, detrás del alemán Oliver Kahn. Este rótulo se lo ganó, luego de haber sido campeón intercontinental venciendo al Real Madrid con grandes referentes como: Iker Casillas, Roberto Carlos, Luis Figo, Raúl, Guti, Hierro y demás jugadores del equipo ‘merengue’.

Además de su paso por Boca Juniors, el guardameta también vistió la camiseta de Millonarios en la temporada de 1991-1992 y en el 2009 retornó para finalizar su carrera. Sin embargo, en su segunda etapa por el cuadro ‘embajador’ no le fue bien, ya que en una entrevista concedida al periodista Ricardo Arce comentó que tuvo altercados con la barra Blue Rain.

Le puede interesar: Alberto Gamero renovará con Millonarios: estos han sido sus éxitos y eliminaciones

En el programa, ‘El Show del Gato’, Óscar Córdoba le dijo al periodista que los barristas de la Blue Rain le pidieron dinero: “me fui a Millonarios y tuve pelea con la hinchada de la Blue Rain porque no les pagué para que corearan mi nombre. Jugué más de 20 años como profesional y si tengo que pagar para que griten mi nombre, creo que fue tiempo perdido, así que no les di nada”.

Por otro lado, Óscar Córdoba mencionó que las tres mejores hinchadas de Colombia son las de Atlético Nacional, América y Millonarios. “A la hinchada de América me le quito el sombrero por todo lo que tuvo que vivir en el calvario de la B, siempre estuvieron ahí firmes. Me gusta la pasión que generan en el fútbol, sin embargo, no comparto la violencia, el fútbol es un arte que no debemos transformarlo en guerra a otro ser humano por una camiseta, no se justifica”.

Le puede interesar: Un colombiano, entre los mejores arqueros de los últimos 35 años