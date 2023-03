Óscar Rentería se despide del Pulso del Fútbol: ¿Qué pasó?

Durante las últimas semanas, Óscar Rentería, periodista deportivo de la ciudad de Cali, se ha visto en vuelto en una gran polémica a nivel nacional, luego de sus polémicas declaraciones por lo sucedido con la mujer que denunció a Achraf Hakimi por presunto abuso sexual en Francia, generando indignación entre todos los oyentes.

El pasado 6 de marzo, en el programa el Pulso del Fútbol, Óscar Rentería habló sobre lo sucedido con la mujer que denunció al jugador del PSG, afirmando que una mujer no debe ir sola a casa de un futbolista soltero, advirtiendo que en su visita pueden pasar diferentes acontecimientos que pueden generar polémica.

“Sigo pensando que, si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después. Además, la película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”, agregó el periodista caleño.

Luego de darse a conocer las polémicas declaraciones, una persona oyente del Pulso de Fútbol envió una queja formal a las directivas de Caracol Radio por las polémicas declaraciones, haciendo que la empresa tomara decisiones drásticas sobre el reconocido periodista de la ciudad de Cali.

Decisión de Caracol Radio sobre Óscar Rentería

Según dio a conocer Óscar Rentería por medio de sus redes sociales, las directivas de la cadena radial tomaron la decisión de no contar más con los servicios del comunicador social y periodista, teniendo en cuenta sus declaraciones.

Vea también: Linda Caicedo mostró orgullosa a la mujer que le robó el corazón en Madrid

“Alguien lo tomó mal, como una ofensa, y lo envío a las autoridades de Caracol, a los que manejan la empresa. (...) Me sorprendió muchísimo la última determinación tomada por Caracol Radio que me tocó aceptar, pero nunca compartiré. Me retiro por la puerta grande”, aseguró el caleño en su cuenta de Twitter.

De igual forma, habló sobre su trabajo en el programa deportivo, afirmando que se va por la puerta grande y con el deber cumplido.

“Me voy con la satisfacción y el deber cumplidos, dejo el Pulso del Fútbol. Gracias a César Augusto Londoño y a nuestros oyentes como el primer programa deportivo en el país. Una felicidad muy grande para todos y los quiero muchísimo”, finalizó el reconocido periodista.

Me sorprendió la decisión y me retiro por la puerta grande.



Esto es lo que tengo por decir sobre la situación actual y lo sucedido dentro de Caracol Radio: pic.twitter.com/zjuC8FhAiX — Oscar Renteria J. (@oscarrenteriaj) March 16, 2023

Le puede interesar: Joana Sanz confirmó separación de Dani Alves con una emotiva carta