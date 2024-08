Joaquín Varela, el héroe de Medellín en Chile: vea los goles del 2-2 vs. Palestino

Este miércoles 14 de agosto, Club Deportivo Palestino recibió a Deportivo Independiente Medellín para disputar un duelo correspondiente a la ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. Alejandro Restrepo tuvo un prometedor debut con el 'poderoso de la montaña', pues su equipo empató por 2-2 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y tendrá la oportunidad de ganar la serie en Pereira para seguir soñando en la edición 23 de la 'otra parte de la gloria'.

DIM tuvo un gran arranque en la comuna de Ñuñoa en la ciudad de Santiago. Después de intentar abrir el marcador con buenos remates de media distancia, anotaron un gol de cabeza. Al minuto 40', Leyser Chaverra ejecutó un buen centro al área del conjunto chileno y Joaquín Varela venció la portería custodiada por César Rigamonti. El central uruguayo, quien volvió al 'rojo' de Antioquia luego de un paso por Águilas Doradas, fue felicitado por sus compañeros.

Medellín se fue en ventaja al entretiempo y el panorama era alentador; sin embargo, todo cambió en cuestión de minutos. Al 48', Nicolás Linares 'peinó' un centro y dejó libre a Iván Román, quien solo tuvo que cambiarle la dirección al balón para dejar estático a Eder Chaux. Dos minutos después, Benjamín Rojas realizó una buena jugada y asistió al exjugador de Instituto, quien remató a 'quemarropa' y estableció el 2-1. ¡Júbilo entre la afición del 'tino-tino'!

Varela volvió al ataque y pidió una mano por una mano de un rival; no obstante, Augusto Aragón Bautista, árbitro ecuatoriano, no sancionó pena máxima. De hecho, Palestino aprovechó la desatención del cuadro paisa y estuvo cerca de anotar el tercer gol. Al 90+3', el central 'charrúa' aprovechó una desatención de la defensa local y se reportó con un agónico doblete para emparejar el marcador. Al final no quedó tiempo para más y DIM logró un empate valioso en territorio chileno.

Palestino 2 - Medellín 2 por Copa Sudamericana: vea los goles

Medellín vs. Palestino: hora y dónde ver la revancha