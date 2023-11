Paraguay 0 vs. Selección Colombia 1, EN VIVO: ¡Gol de Rafael Santos Borré!

Este martes 21 de noviembre, la Selección Colombia afrontará un nuevo desafío en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo visitarán a su similar de Paraguay en Defensores del Chaco, desde las 6:00 p. m. para disputar la sexta jornada de este certamen clasificatorio.

La 'amarilla' es la única selección que sigue invicta en estas Eliminatorias: dos triunfos (Venezuela y Brasil) y tres empates (Chile, Uruguay y Ecuador). Colombia quiere conseguir su primera victoria en condición de visitante en esta edición y mantener la hegemonía en tierras 'guaraníes'. Recordemos que el combinado nacional no pierde en Asunción desde 1997. Son 26 años sin derrotas en este país, en los cuales logró acumular cinco festejos y un empate.

Colombia, a romper con la 'maldición' de Jesús Valenzuela

Colombia tendrá que romper con una 'maldición', pues nunca ha salido victoriosa con el árbitro venezolano Jesús Valenzuela. La 'tricolor' tiene tres empates (1-1 vs. Brasil; 0-0 vs. Uruguay; y 0-0 vs. Chile) y dos derrotas (6-1 vs. Ecuador y 0-1 vs. Perú), con este referí en el terreno de juego.

Valenzuela será asistido por Jorge Urrego (asistente 1), Alberto Ponte (asistente 2), Yender Herrera (cuarto), Juan Soto (VAR) y Carlos López (AVAR).

¿Cuál sería la formación de la Selección Colombia para enfrentar a Paraguay?

Néstor Lorenzo tendría preparados varios cambios para verse las caras con la 'albirroja'. Colombia saldría a Defensores del Chaco con el siguiente onceno: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Cristian Borja; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Jhon Arias; James Rodríguez; Rafael Borré y Luis Díaz.