Paro de camioneros alteró el calendario del FPC: importante partido fue aplazado

El próximo jueves 5 de septiembre, Deportes Quindío iba a enfrentar a Atlético Huila para disputar un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo BetPlay Dimayor 2024-II. Este partido, que había generado gran expectativa entre los aficionados del balompié colombiano, tuvo que ser aplazado por el paro de camioneros que se está llevando a lo largo y ancho del país.

Quindío, campeón de la Categoría Primera A en 1956, tenía la ilusión de brindarle una nueva alegría a su hinchada en el Estadio Centenario de Armenia; sin embargo, las protestas impidieron la movilización del cuadro 'opita'. Los dirigidos por Rubén Darío Hernández venían de sufrir una dura derrota (2-0) contra el Real Cartagena, de Sebastián Viera.

Por su parte, el equipo de Diego Andrés Corredor quería quedarse con el 'botín' para acercársele a Real Cundinamarca. Recordemos que Huila ha ganado sus últimos cuatro compromisos: vs. Leones (2-1), vs. Cúcuta Deportivo (1-2), vs. Atlético Fútbol Club (2-1) y Bogotá Fútbol Club (2-1). Así las cosas, el paro de camioneros pospuso el envión deportivo de los 'bambuqueros'.

Deportes Quindío vs. Atlético Huila, aplazado por el paro de camioneros

Comunicado oficial

Armenia, Quindío

El Deportes Quindío informa a los medios de comunicación, aficionados y la opinión pública en general que: el partido del día de mañana (jueves) frente a Atlético Huila que debía desarrollarse como parte de la fecha 9 del Torneo BetPlay Dimayor 2024-2, fue aplazado, ya que el equipo Atlético Huila no pudo movilizarse debido al paro de camioneros.

Nos encontramos a la espera de la confirmación por parte de la Dimayor de la nueva fecha en la cual se disputará el encuentro.

Departamento de Comunicaciones

Deportes Quindío S.A

¿Cómo van Deportes Quindío y Atlético Huila en el Torneo 2024-II?

Después de ocho fechas disputadas, Quindío ocupa la séptima casilla, con 10 unidades. Por su parte, Huila es quinto, con 15 puntos. Cabe resaltar que ambos equipos clasificaron a los cuadrangulares semifinales del Apertura; sin embargo, ninguno logró clasificarse a la final.