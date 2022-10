Novia de Piqué reaccionó a ‘Monotonía’ de Shakira: “Está destrozada, no quiere salir de casa”

En los últimos meses los nombres de Shakira y Gerard Piqué no dejan de rondar los medios de entretenimiento más importantes de España y gran parte del mundo, pues su separación ha generado miles de rumores de posibles infidelidades por parte del futbolista.

El reconocimiento de los dos en el mundo genera decenas de rumores día tras día y en la última oportunidad surgió una versión que asegura que Clara Chía, nueva pareja del jugador español, estaría viviendo momentos bastante complicados luego de que la barranquillera estrenara su último sencillo musical ‘Monotonía’, el cual estaría dedicado a su expareja.

Shakira lanzó a su público la canción ‘Monotonía’ en la última semana y tan solo días después ya cuenta con millones de reproducciones en las principales plataformas. Su tema le ha dado la vuelta al mundo en medio de su separación y los comentarios de todo tipo se han dado a conocer en redes sociales.

De esta manera, Jordi Martin, periodista español que ha seguido de cerca cada paso de Shakira, Piqué y Clara Chía durante los últimos meses, ha asegurado que la joven pareja del futbolista la está pasando bastante mal luego de que la canción de la barranquillera fuera tendencia mundial y los comentarios en su contra no se hicieran esperar.

En medio del programa español Socialité, Martin, indicó que Piqué estaría teniendo problemas en su empresa Kosmos y la joven Clara Chía no estaría saliendo a trabajar por la tensión con los medios de comunicación que rondan su casa.

“Puedo aportar información nueva. Esta semana hubo una cena con los trabajadores de Kosmos, adonde acudieron Gerard Piqué y Clara Chía, quienes estuvieron juntos. Gerard, ya lo hemos dicho en varias ocasiones en Socialité, su empresa Kosmos no está pasando por un buen momento y en esa intención de reagrupar a toda la empresa para que los trabajadores se sientan cómodos, hizo esta cena. Me dicen que entre ellos tienen mucha complicidad y gestos de mucho cariño”, indicó el paparazi español.

Al ser consultado por las reacciones de Clara Chía por la canción de Shakira, Jota Martin aseguró que sus informantes puntualizaron que la joven está “destrozada” por la presión mediática que se generó en torno a ella.

“Pero también me aseguran que Clara, a nivel personal, está pasando por un bache personal terrible, que no acude a trabajar a Kosmos, está teletrabajando desde hace un mes. A nivel personal y anímico está mal”, afirmó Martin. “Está destrozada, no quiere salir de su casa”, concluyó el periodista.

De esta manera, un episodio más se ha conocido entorno a la separación de Shakira con Piqué y la nueva relación repentina por parte del futbolista español.