¡Para que se la aprenda! esta es la letra de “Monotonía”, con la que se desahogó Shakira

Gran parte del mundo estaba expectante a la nueva canción de Shakira junto a Ozuna, a la que llamó ‘Monotonía’. Todos esperaban que fuera un desahogo por la separación con Piqué y si en ella iba a divulgar lo que había pasado.

Para algunos, la canción cumplió las expectativas y allí pudo expresar el dolor que venía sintiendo desde hacía varios meses atrás por la incómoda situación con el futbolista español. Definitivamente se puede escuchar el desamor que vivió.

El lanzamiento estaba programado para las siete de la noche en el canal de Youtube de Shakira y millones de personas estuvieron siguiendo de cerca el conteo regresivo. Una vez se estrenó, la cantidad de reproducciones fue inimaginable.

En la canción, Shakira lanza fuertes frases como “De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos” o "Tú distante con tu actitud. Y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad. Pero sí sé que di más que tú".

La letra de “Monotonía”

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo y yo haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

De repente ya no eras el mismo

Me dejaste por tu narcisismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Eh, eh, eh

Tú distante con tu actitud

Y eso me llenaba de inquietud

Tú no dabas ni la mitad

Pero sí sé que di más que tú

Estaba corriendo por alguien

Que por mí ni estaba caminando

Este amor no ha muerto

Pero está delirando

Ya de lo que había ya no hay na'

Te lo digo con sinceridad

Tú estás frío como en Navidad

Es mejor que esto se acabe ya

No me repitas la movie otra vez que esa

ya la vi

Bebé, yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí

Es un adiós necesario

Lo que un día fue increíble se volvió rutinario

No me saben a nada tus labios

Ahora es todo lo contrario

Y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo y yo haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Y te olvidaste de lo que un día fuimos

Ey, ey, ey