¿Lo vio venir? Las canciones de Shakira que advirtieron el deterioro de su relación con Piqué

La separación de Shakira y Piqué sigue siendo uno de los temas que hace las rondas en el mundo. En medios de comunicación y redes sociales se sigue hablando de esto, incluso aún más tras el lanzamiento de la canción "Monotonía", la cual afirman que fue dedicada a su expareja.

Por otro lado, en redes sociales se ha hecho viral un hilo de videos en TikTok donde una usuaria se dedicó a analizar las letras de algunas de las canciones más recientes de la cantante, donde indica que la situación que ocurría con Gerard Piqué se venía advirtiendo desde tiempo atrás.

La usuaria de TikTok Amy García, señaló a los fans de la barranquillera que ella venía desde tiempo atrás contando lo que ocurría en su relación con el futbolista del FC Barcelona.

Empieza su recuento por la canción "Girl Like Me", donde señala que tenía dudas frente a relaciones extramatrimoniales que tenía Piqué. Seguido a esto, señala que en la canción "Me Gusta", la artista dice lo siguiente: “Antes me llenabas la casa de rosas, y ahora solo vive llena de tus cosas. Dices que me quieres, pero siento que me usas. Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla para afeitarte”.

Canciones de súplica por Piqué

Después, en 2021, señala que Shakira volvió a hablar de la relación en la canción "Súplica", donde dice “Me arreglé para ti, pero pareces tan ocupado. Es el momento de arreglarnos”, seguido de "necesito hacer algo por mi misma. No esperes despierto”, “me tratas como uno más de tus antojos”.

Posterior a esto, resaltó que en la canción "Te Felicito", la barranquillera canta con dolor la siguiente frase: “me dueles los ojos de tanto llorar por ti y ahora dices que lo sientes”.

Y finalmente, resalta que en "Monotonía", Shakira dejó en evidencia lo que pasaba.

Aquí la letra de "Monotonía":

“Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo,

siempre buscando protagonismo,

te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que…

No fue culpa tuya ni tampoco mía,

fue culpa de la monotonía.

Nunca dije nada, pero me dolía,

yo sabía que esto pasaría.

De repente ya no eras el mismo,

me dejaste por tu narcisismo,