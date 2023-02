Dimayor rebajó sanción a Tolima: podrán tener estadio lleno contra Millonarios

La Comisión Disciplinaria de la Dimayor tomó la decisión de revocar parcialmente la sanción impuesta al Deportes Tolima por la agresión de un hincha de este equipo contra el jugador Daniel Cataño de Millonarios.

Inicialmente, la sanción dictaba que Deportes Tolima tendría que jugar cuatro partidos en condición de local a puerta cerrada.

Sin embargo, la nueva sanción señala que serán solo tres partidos de suspensión, y únicamente para la tribuna oriental del estadio Gabriel Camargo de Ibagué.

De esta forma, los partidos Tolima Vs. Cali, Tolima Vs. Equidad, y Tolima Vs. Huila se jugarán con público en el estadio, a excepción de la tribuna oriental.

Tolima vs. Millonarios tendrá aforo total

Gracias a esta revocación parcial de la sanción, el cuarto partido que se iba a jugar sin público era la reprogramación del juego Tolima vs. Millonarios, en el cual ocurrió la agresión a Daniel Cataño, razón por la cual se había implementado el procedimiento disciplinario.

Sin embargo, ahora con la nueva decisión de Dimayor, el partido entre Tolima y Millonarios se jugará con el estadio Gabriel Camargo con aforo total.

Por otro lado, Millonarios apeló ante el Comité Disciplinario de la Dimayor la sanción que recibió su jugador Daniel Cataño por los hechos en Ibagué. El futbolista respondió a la agresión que recibió por parte de un invasor de campo, y el árbitro Wilmar Roldán tomó la decisión de expulsarlo del encuentro. Millonarios está a la espera de la decisión que tome el Comité respecto a su apelación.